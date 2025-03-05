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Sapanca Cevizi Coğrafi İşaret Tescili Aldı

Sapanca Cevizi Coğrafi İşaret Tescili Aldı
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SUBÜ Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Beyhan'ın ıslah çalışmaları sonucunda 'Sapanca Cevizi', Türk Patent Kurumu'ndan coğrafi işaret tescili alarak yöre çiftçisine büyük katkı sağlayacak.

SUBÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Beyhan tarafından ıslah çalışmaları yürütülen ' Sapanca Cevizi', Türk Patent Kurumu'ndan 'Coğrafi İşaret Tescili' almaya hak kazandı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Beyhan tarafından ıslah çalışmaları yürütülen ' Sapanca Cevizi' ile ilgili olarak Sapanca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün Türk Patent Kurumu'na yaptığı başvuru neticesinde 'Sapanca Cevizi', 'Coğrafi İşaret Tescili' almaya hak kazandı. Coğrafi işaret; tüketiciler için ürünün kaynağını, karakteristik özelliklerini ve bu özellikler ile coğrafi alan arasındaki bağlantıyı gösteriyor ve garanti ediyor. Ayrıca coğrafi işaret tescili ile kalitesi, gelenekselliği, yöreden elde edilen hammaddesi ile yerel niteliklere bağlı olarak belli bir üne kavuşmuş ürünlerin korunması sağlanıyor.

Çiftçiye katkısı büyük olacak

Sapanca Cevizi'nin Sapanca Gölü havzasında yaş ceviz pazarına yönelik önemli bir üretim potansiyeli bulunduğunu kaydeden SUBÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Beyhan, "Sapanca Cevizi'nin coğrafi işaret alması; yöre çiftçisinin ceviz üretiminden yüksek gelir elde etmesine, refah seviyesinin artmasına, kırsal kalkınmaya ve sürdürülebilir tarıma katkı sağlayacaktır. Ziraat Fakültesi olarak 2018 yılından bu yana Sapanca Cevizi'nin ıslahı, yetiştirme tekniği, morfolojik, fenolojik, biyokimyasal ve moleküler karakterizasyonu ile ilgili araştırmalar yürütüyoruz. Araştırmalarımız neticesinde elde ettiğimiz bulgular ilk aşamada coğrafi işaret tescili potansiyelini ortaya koydu" diye konuştu.

SUBÜ'nün çalışmalarının ürünü

Fakülte olarak çalışmalarının devam edeceğini belirten Beyhan, "Yakın gelecekte Sapanca Cevizi'nin Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından standart çeşit olarak kayıt altına alınması, farklı yörelerde performanslarının belirlenmesi ve genetik çeşitliliğinin korunması odaklanacağımız önemli araştırma konuları olacak. Sapanca Cevizi'nin başvuru dosyasının hazırlık sürecine Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyelerimiz teknik destek verdi. Ürünün Türk Patent Kurumu tarafından tescil edilmesi fakültemizin toplum yararına yönelik çalışmalarına önemli bir örnek oldu" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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