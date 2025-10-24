Sandıklı'da Zincir Marketlere Denetim

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde zincir marketlere yönelik fiyat, etiket ve son kullanma tarihi denetimleri gerçekleştirildi.

Zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde Yapılan denetimlerde ekipler ürünlerin reyondaki fiyatlarıyla kasa fiyatlarının karşılaştırmasını yaptı ve ürünlerin son kullanma tarihleri kontrol edildi. Kasa ve reyon fiyatları arasında fark bulunan, son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edilen marketlerle ilgili tutanak tutuldu. - AFYONKARAHİSAR