Sandıklı'da Zincir Marketlere Denetim

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde zabıta ekipleri, zincir marketlerde fiyat, etiket ve son kullanma tarihi denetimleri yaptı. Reyon ve kasa fiyatları karşılaştırıldı, son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edildi.

Zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde Yapılan denetimlerde ekipler ürünlerin reyondaki fiyatlarıyla kasa fiyatlarının karşılaştırmasını yaptı ve ürünlerin son kullanma tarihleri kontrol edildi. Kasa ve reyon fiyatları arasında fark bulunan, son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edilen marketlerle ilgili tutanak tutuldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
