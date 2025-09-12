Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı İnan Kayseri'de Ziyaretlerde Bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Kayseri'de gerçekleştirdiği ziyaret programını tamamladı. Kentin sanayi altyapısına, üretim kapasitesine ve girişimcilik potansiyeline yönelik temaslarda bulunan Bakan Yardımcısı İnan, çeşitli toplantı ve saha ziyaretlerinde bulundu.

Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı'nı ziyaret eden İnan, gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında Ajans personeli ile bir araya geldi. Ajans faaliyetleri, destek mekanizmaları, bölgesel yatırımlar, yerel kalkınma hamlesi ve Kayseri yatırım ortamının ele alındığı toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Erol Ökten de katılım sağladı.

Kayseri Valiliği ev sahipliğinde Sanayi ve Teknoloji Kurulu (SANTEK) Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda ilin sanayi ve teknoloji ekosistemine ilişkin mevcut durum, yürütülen projeler ve önümüzdeki dönem için planlanan çalışmalar değerlendirildi. Ajans Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker tarafından Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı sunumu gerçekleştirildi. Ardından Kayseri Sanayi Odası'nda düzenlenen sanayicilerle istişare toplantısında, iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Yardımcısı İnan, üretim, yatırım, ihracat ve istihdam başlıklarında görüş alışverişinde bulundu. Sanayiciler, karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini dile getirirken, Bakan Yardımcısı İnan da Bakanlığın destek ve teşvik mekanizmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretler kapsamında Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde desteklenen Başakpınar Umay Kadın Kooperatifi ziyaret edildi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kooperatifin göstermiş olduğu gelişim ve ayakkabı üretimine kadar giden üretim modeli hakkında Bakan Yardımcısı ve heyete bilgi verdi. Bakan Yardımcısı İnan, kadın emeğinin üretime katılımının önemine vurgu yaparak kırsal kalkınma modeli olarak bu modelin ele alınması gerektiğini belirtti.

Ziyaret programı Bakan Yardımcısı İnan'ın Kayseri'nin önde gelen sanayi kuruluşlarını da yerinde incelemesiyle devam etti. Bu kapsamda; Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı, Kayseri OSB'de faaliyet gösteren Hasçelik, Mimarsinan OSB'de faaliyet gösteren ASPİLSAN Enerji ve İncesu OSB'de Dener Makine tesislerinde incelemeler gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen toplantı ve ziyaretlerde, Kayseri'nin güçlü sanayi yapısı, üretim kapasitesi, yenilikçi girişimcilik ekosistemi ve ihracat potansiyeli ön plana çıktı. - KAYSERİ