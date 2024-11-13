Sanal Bahis ve Kripto Varlıklar: Suç Bağlantıları Artıyor

Avukat Cem Duman, sanal bahisin organize suç örgütleri için önemli bir alan haline geldiğini ve bu platformlardaki paranın takip edilemeyecek şekilde transferinin yapılmasını sağlayan kripto varlıkların suç çerçevesi içerisine alınması gerektiğini açıkladı.

Sosyal medyada yasa dışı sanal bahis reklamlarını teşvik eden şahıslar hakkında geçtiğimiz günlerde soruşturma başlatılmıştı. Bununla birlikte tekrardan gündem haline gelen bahis oyunlarıyla ilgili açıklamada bulunan Avukat Cem Duman, sanal bahisin vatandaşları ekonomik ve psikolojik açıdan zor duruma soktuğunu söyledi. İnternette oldukça büyük bir pazar oluşturan sanal bahisin organize suç örgütleri için de önemli bir alan haline geldiğini ifade eden Duman, internetteki bu platformlardaki paranın takip edilemeyecek şekilde transferinin yapılmasını sağlayan kripto varlıkların suç çerçevesi içerisine alınması gerektiğini düşündüğünü belirtti.

"Sanal bahis, gençleri ve ailelerini hem ekonomik hem de psikolojik açıdan zor duruma sokmakta"

Avukat Cem Duman, Türkiye'de şans oyunlarına ve bahis sitelerine gösterilen ilginin günden güne artış gösterdiğini dile getirerek, "Gelişen ve değişen toplumda internetin yeri arttıkça bağımlılıklar şekil değiştirmiş, bahis siteleri ile kumar açan mekan zorunluluğu ortadan kalkmıştır. Son dönemde Türkiye'de giderek yaygınlaşan sanal bahis, gençleri ve ailelerini hem ekonomik hem de psikolojik açıdan zor duruma sokmakta. Ayrıca sosyal ilişkilerin bozulmasına, iş hayatında performans düşüklüğüne ve kişinin yaşam kalitesinin düşmesine neden olmaktadır. Harcanan paranın bedelinin zengin olma hayali olduğu ve buna bağlı olarak kolay para kazanma vaadiyle cazip hale getirilen sanal bahis siteleri, uzun vadede birçok gencin birikimlerini kaybetmesine ve ciddi borç altına girmesine yol açmaktadır" dedi.

"Bu suçların faili herkes olabilirken, mağduru ise toplumu oluşturan bütün bireylerdir"

Devletlerin bahis ve şans oyunlarının toplumun ahlakına yönelik taşıdığı tehlikeler başta olmak üzere, başkaca suçların ortaya çıkmasına zemin ve ciddi bir ekonomik sektör oluşturması gibi gerekçelerle bahis ve şans oyunlarının kontrol ve denetim altına alınması amacıyla çeşitli düzenlemeler yaptığı bilgisini paylaşan Duman, "Bu çerçevede, bahis veya şans oyunlarını oynatmak ya da oynanmasına yer veya imkan sağlamak, bu yolla para nakline aracılık etmek, kişilere reklam vermek ve başkaca yollarla bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek fiilleri suç olarak düzenlenmiştir. Bu suçların faili herkes olabilirken, mağduru ise toplumu oluşturan bütün bireylerdir" şeklinde konuştu.

"Bahis ve şans oyunları yasa dışı paranın aklanması noktasında da büyük paya sahiptir"

Zaman içerisinde internetin öncülük etmesiyle bahis ve şans oyunlarında oluşan büyük pazar pazarın organize suç örgütleri için de önemli bir alan haline geldiğini belirten Avukat Cem Duman, sözlerine şöyle devam etti:

"Bahis ve şans oyunları yasa dışı paranın aklanması noktasında da büyük paya sahiptir. Kripto varlıklar gibi takip edilmesi neredeyse imkansız olan malvarlığı değerlerinin de yaygınlaşması, yasadışı bahis veya şans oyunlarının suçtan kaynaklanan malvarlığı değerinin aklanması ve suç veya terör örgütlerinin finansmanı gibi ciddi sonuçlar doğurabilecek amaçlarla kullanılabilmesine yol açmaktadır. Bu nedenle internet üzerinden kolaylıkla ve takip edilmesi neredeyse imkansız bir şekilde transfer edilebilen kripto varlıkların da bu suçun çerçevesi içerisine alınması gerektiği düşüncesindeyim. Sanal yollarla yasadışı bahis oynatma, oynanmasına imkan sağlama, bu oyunları reklam ve alternatif yollarla özendirme veya para nakline aracılık etme eylemlerinin suç olarak kabul edilmesi gibi yollarla, sorunun esasen son çare olması gereken ceza hukuku aracılığıyla çözülmeye çalışılması, yasadışı bahisin önüne ancak sınırlı düzeyde geçebilmektedir. Kanaatimce halkımızın yasadışı bahis ve şans oyunlarına karşı bilinçlendirilmesi ve kanuna uygun hareket etmeleri için teşvik edilmeleri de yasadışı bahis ve şans oyunlarıyla mücadeleyi kolaylaştıracaktır." - ANKARA