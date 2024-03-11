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Samsun-Vezirköprü Susuz Çayı Havzası 2. Kısım İnşaatı Devam Ediyor

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Vezirköprü ilçesinde yapımı devam eden 'Vezirköprü Susuz Çayı Havzası 2. Kısım İnşaatı'nda yürütülen çalışmaları inceleyen DSİ 7. Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik ve beraberindeki teknik heyet, ilgililerden bilgi aldı. Samsun-Vezirköprü Susuz Çayı Havzası 2. kısımda 3 bin 900 metre taş tahkimatlı sedde imalatı, köprü, menfez ve köprü korkulukları inşa edilecek.

Samsun- Vezirköprü Susuz Çayı havzası 2. kısımda 3 bin 900 metre taş tahkimatlı sedde imalatı, köprü, menfez ve köprü korkulukları yapılacak.

Vezirköprü ilçesinde yapımı devam eden "Vezirköprü Susuz Çayı Havzası 2. Kısım İnşaatı"nda yürütülen çalışmaları inceleyen DSİ 7. Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik ve beraberindeki teknik heyet, ilgililerden bilgi aldı. Samsun-Vezirköprü Susuz Çayı Havzası 2. kısımda 3 bin 900 metre taş tahkimatlı sedde imalatı, köprü, menfez ve köprü korkulukları inşa edilecek. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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