Samsun'un Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanı Göreve Başladı

Samsun'un Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanı olarak atanan Kıdemli Yüzbaşı Onur İstanbul, görevine başladı.

Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına Tabur Komutanı olarak tayin olan Jandarma Binbaşı Çetinkaya'dan boşalan Vezirköprü Jandarma Komutanlığı görevine, Van Merkez Cezaevi Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Onur İstanbul atandı.

Yeni göreve başlayan Kıdemli Yüzbaşı Onur İstanbul, "Vezirköprü coğrafi olarak geniş bir ilçemiz. İnsanları sıcak kanlı ve çok misafirperver. Toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak için özverili bir şekilde çalışacağız" dedi. - SAMSUN