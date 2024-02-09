Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personellerince vatandaşlar bilgilendirildi

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personellerince vatandaşlar birçok konuda bilgilendirildi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelleri tarafından Atakum, Canik ve İlkadım ilçelerinde dolandırıcılık, evden hırsızlık, işyerinden hırsızlık, UYUMA, NARVAS, KADES konuları ve bu konularda gecikme olmaksızın 112 acil çağrı merkezinin aranması, yapılan ihbarlarda kişisel bilgilerin gizli tutulduğu ve her ihbarın istisnasız değerlendirmeye alındığı bilgisi verildi.

Polisler bu kapsamda 11 bilgilendirme toplantısı yaparken, 11 muhtarı ziyaret etti. Ayrıca 85 işyeri ve 2 okul ziyareti yapıldı. 1 sorumluluk alanı huzur toplantısı gerçekleştirildi. 1 sosyal faaliyete katılım sağlandı ve bin 241 adet broşür dağıtılarak toplamda 654 vatandaşa ulaşıldı. - SAMSUN