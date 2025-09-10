Samsun'da Kış Hazırlıkları Başladı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde eylül ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar kış hazırlıklarına başladı.

Çarşamba Hali'nde yoğunluk gözlemlendi. Esnaf Eyüp Alan vatandaşların soğuk günlere hazırlandığını belirtirken, "İnsanlar kış hazırlıklarına başladılar. Salça ve turşu hazırlıyorlar. Bizler de salçalık biber, turşulukları getirip satıyoruz. İnsanlara hizmet vermeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kış aylarında çokça tüketilen turşu ve konservelerden bahseden esnaf Alan, sebzelerin fiyat aralığına değindi. Salçalık ürünlerden turşu malzemelerine kadar vatandaşın rağbet gösterdiği ürünleri dile getiren esnaf Alan, "Acur var, turşu yapılıyor. Salatalık türevidir. 35-40 lira arasında değişiyor fiyatı. Kapya biberde 20-25 lira arasında değişiyor. Konservelik domateste 10-15 lira arasında değişiyor. Kelek var şuan rağbet gören, kavunun olamamış halidir, bunu da turşu olarak kullanıyorlar. 35-40 liradan satıyoruz. Jalapeno biber ve acı biberde var 40 liradan satıyoruz. Kornişon salatalığımızın fiyatı ise 40-50 lira arasında boyuna ve kalitesine göre değişebiliyor" şeklinde konuştu.

Sebze fiyatlarında değişkenlik devam ederken esnaf ve vatandaş yoğunluğun önümüzdeki günlerde artmasını bekliyor. - SAMSUN