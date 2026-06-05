Haberler

Atık kıyafetler yeniden hayat buluyor

Atık kıyafetler yeniden hayat buluyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun İlkadım Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğreticiler ve kursiyerler, kullanılmayan kıyafetleri yeniden tasarlayarak ekonomiye ve çevreye katkı sağlıyor. Özellikle eski kot pantolonlardan modern elbiseler hazırlanıyor.

Samsun'da İlkadım Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğreticiler ve kursiyerler, kullanılmayan kıyafetleri yeniden tasarlayarak yeni ürünlere dönüştürüyor. Özellikle eski kot pantolonlardan hazırlanan modern elbiseler dikkat çekerken, geri dönüşüm çalışmaları hem ekonomiye hem de çevreye katkı sağlıyor.

İlkadım Halk Eğitim Merkezi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında atık durumdaki kumaşlar, eski kıyafetler ve danteller kursiyerlerin el emeğiyle yeniden hayat buluyor. Kullanılamaz hale gelen kot kıyafetler kesilip yeniden biçimlendirilirken, ortaya günlük kullanıma uygun modern tasarımlar çıkıyor. Özellikle kot kumaşlardan hazırlanan elbiseler ve dantel detaylı kıyafetler görenlerin ilgisini çekiyor.

Merkezde görev yapan usta öğretici Ayşegül Koç, geri dönüşümün önemine dikkat çekerek, "Sergimizde kot ve dantelden geri dönüştürülmüş ürünler oluşturduk. Bazıları sıfırdan üretildi, bazıları ise eski kıyafetlerin ve dantellerin dönüştürülmesiyle hazırlandı. Geri dönüşüm hepimiz için çok önemli. Biz de elimizden gelen desteği veriyoruz. Halk Eğitim Merkezi'nde hem üretim yapıyor hem de ürettiklerimizin satışını gerçekleştirerek kursiyerlerimize gelir kapısı sağlıyoruz. Aynı zamanda öğrencilerimizin hayata katılımına da katkıda bulunuyoruz" dedi.

Kursiyerler tarafından hazırlanan ürünlerin satışının da yapıldığı öğrenilirken, çalışmalar sayesinde birçok kişinin hem meslek öğrendiği hem de aile ekonomisine katkı sunduğu belirtildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul merkezli 24 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 104 şüpheli gözaltına alındı

Türkiye güne yeni bir operasyonla başladı! 104 kişi gözaltında
Ankara kulisleri hareketli! Özgür Özel’in yeni partisinin adı belli oldu

Özel’in yeni partisinin adı belli oldu
Dolarda tarihi rekor! 46 lira seviyesi aşıldı

Piyasalar yangın yeri! Tarihte bir ilk yaşanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Anne, oğlunun cenazesinde Dilan Polat'ı suçladı: Allah belasını versin, onun yüzünden oldu

Annesi cenazede feryat etti: Onun yüzünden oldu, Allah belasını versin
Al-Ahli'de Merih Demiral'ı açıklayan Hakan Safi'ye şok cevap

Merih Demiral'ı açıklayan Hakan Safi'ye büyük şok

Icardi için yolun sonu! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi

Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

Spor sonrası evine yürüyen kadın, kendisini takip eden adama saldırdı

Spor sonrası sokakta kabusu yaşadı
Trafikteki kavga vahşetle bitti: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Herkesin gözü önünde vahşice katletti
İstanbul'daki dev AVM'nin tamamı satıldı

İstanbul'un dev AVM'sinin tamamı satıldı
Tarihi geçmiş ürünlere siyah bant çektiler! İşletme sahibinden pes dedirten savunma

Zabıtayı hayrete düşüren görüntü! Savunması ise ayrı skandal
let originalTop = masthead.offsetTop; let hasShown = false; let timer = null; function hasAdContent() { return masthead.querySelector("iframe, img, video, ins, object, embed") || masthead.innerHTML.trim().length >30; } function getTop() { const bottomSection = document.querySelector(".bottom-section.h-100px"); if (bottomSection) { return bottomSection.getBoundingClientRect().bottom; } return 102; } function showAd() { if (hasShown || !hasAdContent()) return; hasShown = true; wrapper.style.setProperty("--masthead-top", getTop() + "px"); wrapper.classList.add("is-overlay"); masthead.classList.add("is-fixed"); requestAnimationFrame(function () { masthead.classList.add("is-visible"); }); clearTimeout(timer); timer = setTimeout(function () { masthead.classList.remove("is-visible"); masthead.classList.remove("is-fixed"); wrapper.classList.remove("is-overlay"); wrapper.style.removeProperty("--masthead-top"); }, 5000); } window.addEventListener("scroll", function () { if (window.scrollY >originalTop + 50 && !hasShown) { showAd(); } }); }); --%>