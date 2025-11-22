Haberler

Samsun'da Atasam Hastanesi'nde Çalışanların Hakları İçin Açıklama Yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da ekonomik sebeplerle faaliyetlerine ara veren Atasam Hastanesi'nde yaklaşık 200 çalışan, 4 aydır maaş alamıyor. Samsun Tabip Odası, hastane önünde sağlık emekçilerinin haklarının korunması için basın açıklaması gerçekleştirdi.

Samsun'da ekonomik sıkıntılar nedeniyle faaliyetlerine ara veren Atasam Hastanesi'nde yaklaşık 200 çalışan 4 aydır maaş alamazken, Samsun Tabip Odası yönetimi hastane önünde açıklama yaparak sağlık emekçilerinin haklarının korunmasını istedi.

Samsun'da faaliyetlerine ekonomik nedenlerden dolayı aran veren Atasam Hastanesi'nde yaklaşık 200 personelin 4 aydır maaşlarını alamaması üzerine Samsun Tabip Odası Yönetimi hastane önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya Samsun Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Canan Seren de katıldı. Prof. Dr. Seren burada yaptığı konuşmada, Atasam Hastanesi'nde yaşanan süreci yakından takip ettiklerini belirterek, "Atasam Hastanesi'nde yaşanan gelişmelerin ardından bu kurumda çalışan meslektaşlarımıza ve sağlık çalışanlarına yönelik sorumluluğumuz gereği bu açıklamayı kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Bir süredir hastanede çalışanların özlük hakları ve ödemeleri ile ilgili sorunlar yaşandığını duyuyoruz. Özel bir sağlık kurumunun hizmet dışı kalması hem hizmet erişimine hem de niteliğine olumsuz yansıyabilir, uzun vadede sağlık hizmetlerinde tekelleşme riskine yol açabilir. Tabip Odası olarak önceliğimiz hekimlerin mesleki onurunun ve tüm sağlık çalışanlarının haklarının korunmasıdır" dedi.

"Çalışanlara ücretsiz izin önerildi ve açıldığında geri dönülebileceği belirtildi"

Açıklamada hastane çalışanları adına söz alan, hastanede görev yapan Bahar Gül, yönetimin kendilerine süreçle ilgili bilgilendirme yaptığını ifade etti. Gül, "Hastane yönetimi faaliyetlerini durdurduğunu ancak kapatma kararı olmadığını, eksik branşların tamamlanarak yaklaşık 6 aylık süreçte tekrar faaliyete geçileceğini söyledi. Çalışanlara ücretsiz izin önerildi ve açıldığında geri dönülebileceği belirtildi. Alacaklarımızın arabulucu kanalıyla kayıt altına alınacağını, bu işlem sonrası işten çıkışların yapılacağını ilettiler. Bir kısmımız rapor alacak. Ayrılanlar için ödemelerin ocak ayından itibaren kayıt altına alınacağını söylediler. Borçların yapılandırılması için bankalarla görüşüldüğünü, borçların tek seferde kapatılamayacağını ancak ocaktan itibaren planlama yapılacağını belirttiler" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de 1'i sürpriz 4 isim Rizespor maçı kadrosunda yok

Fenerbahçe'de 1'i sürpriz 4 isim Rize maçı kadrosunda yok
9 gündür aranıyordu; arazide ölü bulundu

9 gündür aranıyordu; arazide ölü bulundu
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
Hatay'da alevlerin arasında can veren kişinin emniyet müdürü olduğu ortaya çıktı

Kahreden olay! Alevlerin arasında can veren kişi emniyet müdürü çıktı
Fenerbahçe'de 1'i sürpriz 4 isim Rizespor maçı kadrosunda yok

Fenerbahçe'de 1'i sürpriz 4 isim Rize maçı kadrosunda yok
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a büyük şok

Kadro dışı kalan Cenk'e büyük şok
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
3-0'lık net skor! Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı

Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı
Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor

Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.