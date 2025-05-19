Samsun'da 19 Mayıs Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Samsun'da 19 Mayıs Bayramı Coşkuyla Kutlandı
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Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, muhteşem hava gösterileriyle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Gökyüzünde ay-yıldız çizen pilotlar, sergiledikleri senkronize manevralarla büyük beğeni topladı.

Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında gösteri yapan Türk Yıldızları, Samsun semalarında ay-yıldız çizdi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında uçaklar hava gösterileri yaptı. Hava gösterilerinde Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Gösteriler, SOLOTÜRK'ün yaptığı akrobatik manevralarla başladı. Yüksek hızda yapılan keskin dönüşler ve alçak uçuşlar izleyenlerin nefesini kesti. Ardından sahneye çıkan Türk Yıldızları, gösterilerine gökyüzüne ay-yıldız çizerek başladı. Gösteriyi izleyenler bu sırada duygusal anlar yaşarken, alkışlarla pilotlara destek verdi. Pilotlar ise gökyüzünde kalp çizerek alkışlara karşılık verdi.

Senkronize manevralar, iniş-çıkış hareketleri ve gökyüzünde oluşturdukları görsel şölenle büyük beğeni toplayan Türk Yıldızları, 19 Mayıs coşkusunu doruğa taşıdı. Gösterileri izlemek için sahilde toplanan binlerce vatandaş, unutulmaz anları cep telefonlarıyla kaydetti. Kalabalık ve yoğun ilgi nedeniyle gösterilerin yapılacağı Doğu Park Alanı'na gelmekte zorluk çektiklerini belirten vatandaşlar, tüm zorluklara rağmen uçuşlardan aldıkları keyfin her şeye değdiğini söylediler.

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK öncesinde Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen hava gösterileri de nefes kesti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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