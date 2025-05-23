Samsun'da 15. Ulusal Kurtuluş Mücadelesi Anma Yürüyüşü Başladı

Samsun'da 15. Ulusal Kurtuluş Mücadelesi Anma Yürüyüşü Başladı
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Samsun'da düzenlenen 15. Ulusal Kurtuluş Mücadelesi Anma Yürüyüşü, Tütün İskelesi'nden start aldı. Atatürk'ün 1919'da izlediği rota canlandırılırken, gençler bayrağı Samsun Gençlik ve Spor Müdürü'nden teslim aldı.

Samsun'da, bu yıl 15'incisi düzenlenen "Ulusal Kurtuluş Mücadelesi Anma Yürüyüşü", Tütün İskelesi'nden başladı.

Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri devam ediyor. 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında organize edilen 15. Ulusal Kurtuluş Mücadelesi Anma Yürüyüşü, Tütün İskelesi'nde düzenlenen programla start aldı. Burada toplanan gençler, Havza ilçesine teslim edecekleri ay-yıldızlı Türk bayrağını Samsun Gençlik ve Spor Müdürü Feyzullah Dereci'den öperek teslim aldı. Yürüyüş, bayrak teslim töreninin ardından polis eskortu ve ambulans eşliğinde başladı.

Yürüyüşe katılan dağcılara ve vatandaşlara teşekkür eden Feyzullah Dereci yaptığı açıklamada, "Tütün İskelesi'nden başlayan yürüyüşte, Atatürk'ün 1919'da Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmak için izlediği rotayı canlandırıyoruz. 81 ilden gelen gençlerimiz, TCG Anadolu Gemisi ile İstanbul'dan Samsun'a bayrak getirdi. 19 Mayıs'ta bu bayrağı devraldık ve şimdi Havza'ya doğru yola çıktık. Amacımız bu ruhu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmaktır" dedi.

Tütün İskelesi'nde başlayan ve 2 gün sürecek yürüyüş, Havza Atatürk Evi'nde son bulacak. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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