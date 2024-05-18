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Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Bowling Turnuvası Düzenledi

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Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakim, savcı ve adliye personelinin katıldığı Bowling Turnuvası düzenlendi. Turnuvada erkeklerde Yüksel Bektaş, kadınlarda ise Didem Yamaner birinci oldu.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakim, savcı ve adliye personelinin katıldığı "Bowling Turnuvası" düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakim, savcı ve adliye personelinin katıldığı Bowling Turnuvası gerçekleştirildi. Samsun Batıpark Bowling Salonunda düzenlenen turnuvaya 50 adliye personeli katıldı. Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç yaptığı konuşmada, "Samsun Adliyesi olarak Gençlik Haftası'nda bir bayram etkinliği düzenleyelim dedik. Turnuvamıza katılan bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bu turnuvanın kaybedeni olmadı. Bütün katılımcıları şampiyon ilan ediyorum. Kazanan dostluk oldu, birlik ve beraberlik oldu. Birlik ve beraberliğimizi artırmak için bu tür etkinliklere devam edeceğiz" dedi.

Turnuvada erkeklerde Yüksel Bektaş, kadınlarda ise Didem Yamaner birinci oldu. İlk 3'e girenlere kupaları Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç tarafından verildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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