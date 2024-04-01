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Samsatspor, altyapı kategorisinde şampiyon oldu

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Adıyaman'ın Samsat ilçesinde altyapı kategorisinde play-off'a kalan Samsatdpor şampiyon olarak bölgede Adıyaman'ı temsil etmeye hak kazandı.

U-16 liginde Play-Off Grubunda mücadele eden Samsatsporlu gençler, Altınşehir Mansur Yardımcı Standı'nda karşılaştıkları Adıyaman Gençler Birliğispor'u final müsabakasında mağlup ederek şampiyon oldu. Normal süreyi 4-4 tamamlayan takımlar, penaltı atışları ile devam etti. Penaltı atışlarında 9-8'lik skorla şampiyon olan Samsatsporlu gençler ileri tarihlerde bölge müsabakalarında Adıyaman'ı temsil edecek.

Altyapı kategorilerinde U-16 Takımı Teknik Sorumlusu Rıdvan Elpeze, ilk kez altyapı kategorisinde mücadele ettiklerini ve şampiyon olduklarını belirterek, teknik heyet ve takım oyuncularına teşekkür etti. Elpeze, "Gençlerimiz bizlere haklı bir gurur yaşattı. Samsat ilçemizde futbola iyi bir ilgi ve iyi bir potansiyel var. Biz bunu keşfedince takım oluşturarak maçlara başladık. İlk kez altyapı kategorisinde mücadele etmemize rağmen çok iyi bir performans yakalayarak şampiyon olduk. Adıyaman'ımızı en iyi bir şekilde temsil ederek, kupayı ilimize getirmeyi hedefliyoruz. Bize inanan, güvenen ve destek veren bütün herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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