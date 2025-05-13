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Samsat'ta Kadınlar Doğal Hammaddelerle Sağlıklı Bebek Oyuncakları Üretiyor

Samsat'ta Kadınlar Doğal Hammaddelerle Sağlıklı Bebek Oyuncakları Üretiyor
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Adıyaman'ın Samsat ilçesinde Aile Destek Merkezi bünyesinde açılan Amigurumi kursunda kadınlar, kimyasal madde kullanmadan doğal iplerle oyuncak ve bebek eşyaları üretiyor. Kurs ayrıca çocukların sağlıklı oyuncaklarla oynamasını sağlıyor.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde çocukların sağlıklarını tehdit etmeyen, doğal hammaddelerle bebek üretiliyor.

Samsat İlçesinde kurulduğu günden beri başarılı çalışmalar yürüten Aile Destek Merkezi (ADEM) bünyesinde açılan Amigurumi kursunda kadınlar, herhangi bir kimyasal madde kullanılmayan iplerle oyuncak, bebek yelekleri, battaniye, patik, lif ve anahtarlık gibi eşyalar üretiyor.

Kurs Öğretmeni Aysel Fırat, çocukların en çok sevdiği oyuncaklar olan hayvan figürleri yaptıklarını ve ürettikleri bütün ürünlerin rahatlıkla makinede yıkanabildiğini, çünkü bu ürünlerin kadife, pamuk ve yün olduklarını ifade etti.

ADEM Koordinatörü Elif Şevval Akıncı, kurs ortamının oldukça güvenli, temiz ve çalışmaya oldukça elverişli olduğunu, bu nedenle Samsatlı kadınların açılan kurslara ilgi gösterdiklerini söyledi.

Samsat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Tepe ise yaptığı açıklamada, teknolojinin yanlış kullanılması sonucunda çocukların olumsuz etkilendiğini belirterek, doğal ve katkı maddesi kullanılmayan, organik olarak elde edilen ham maddelerle üretilen oyuncaklar üretmenin önemini vurguladı.

Tepe, "ADEM binamız prefabrik bina olup güvenlidir. Çalışma ortamı kadınlar açısından oldukça elverişlidir. Kursa devem eden kadınlar, çocuklarını aynı bina içerisindeki kreşe bırakabiliyorlar. Bu anlamda her kursumuz ilgi görüyor. Amigurumi Kursunun en önemli tarafı çocuklara sağlıklı oyuncaklar ve kullandıkları eşyaların üretilmesi. Son zamanlarda plastik oyuncaklar, kimyasal maddeler ve zararlı bilgisayar oyunların çocukların fiziksel ve ruhsal yapılarını tehdit ettiği görüyoruz. İşte bu nedenle kursumuzda üretilen organik eşya ve oyuncaklar ilgi görüyor. Samsatlı anneler kendi elleri ile çocuklarına güvenli oyuncak üretiyor" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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