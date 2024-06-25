Samsat Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Futbol Takımı 1. Sokaklar Bizim 5X5 Futbol Gençlik Turnuvası'nda şampiyon oldu

Adıyaman'da yapılan 1. Sokaklar Bizim 5X5 Futbol Gençlik Turnuvasında Samsat Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Futbol Takımı şampiyon oldu.

Kahta Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü Futbol Sahasında yapılan final maçında Kahta takımını 5-3'lük skorla yenen Samsatlı gençler Şanlıurfa ilinde düzenlenecek olan 1. Sokaklar Bizim 5X5 Futbol Gençlik Turnuvası Bölge finallerinde Adıyaman'ı temsil etmeye hak kazandı.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Samsat Gençlik ve spor İlçe Müdürü Bedir Tekdal, son zamanlarda Samsat ilçesinde spor alanında peş peşe şampiyonluklar aldıklarını belirterek, azim ve kararlılıkla yapılan çalışmaların olumlu sonuç vermesinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Tekdal, "İlçe Müdürlüğü olarak azimle çalışıyoruz. Ekibimiz başarıya odaklanmış durumda. Bu da olumlu sonuçlar doğuruyor. Samsat gibi küçük bir ilçemizin ilimizi temsil etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Başta antrenörlerimiz Rıdvan Elpeze ve Burhan Tepe olmak üzere diğer emeği geçenler ve sporcularımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN