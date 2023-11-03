Sakarya'da o işletmelerde İsrail mallarının satışı yasaklandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Uçak Kıraathanesi, Ormanpark, Millet Kıraathanesi, Kent Park Kafe gibi işletmelerde İsrail ürünlerinin satışını yasakladı. Sosyal medyada paylaşım yapan Başkan Ekrem Yüce, "Boykotun gücüne inanıyor; tüm imkanlarımızla Diyanet İşleri Başkanlığımızın çağrısına özen göstererek boykot ürünlerini kullanmıyoruz" ifadelerini kullandı. Sakarya genelinde hizmet veren Büyükşehir'in işletmeleri ürünleri raflardan kaldırdı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Gazze'de zulüm devam ederken örnek bir karara imza attı. Türkiye genelinde "boykot" çağrılarının yapıldığı, Filistin'e destek eylemlerinin devam ettiği günlerde Büyükşehir'den de bir hamle geldi. Başkan Ekrem Yüce, şehrin genelinde her gün binlerce insana hizmet veren Büyükşehir iştiraki işletmelerde İsrail ürünlerinin satılmaması yönünde bir talimat verdi. Alınan bu kararın ardından gıdanın her türünde İsrail menşeili ürünler raflardan kaldırıldı ve satışı yasaklandı. Bu kararın uygulandığı işletmeler arasında Uçak Kıraathanesi, Millet Kıraathanesi, Ormanpark, Yenikentpark, Kent Park Kafeterya, Acarlar Longozu Tesisi, Şemsiyeli Park İşletmesi, BELPAŞ Elegant Kafe gibi kent genelindeki birçok işletme bulunuyor.

Konuyla ilgili sosyal medyada paylaşım yapan Başkan Ekrem Yüce, "Katil İsrail'in yaptığı zulme sessiz kalmıyor; elimiz, dilimiz ve kalbimizle bu zulme karşı koymaya ve bunu duyurmaya çalışıyoruz. Saldırıların ilk gününden itibaren Sakarya Büyükşehir Belediyemize ait iştirak ve tesislerimizden İsrail'e ait markaların ürünlerini kaldırdık. Boykotun gücüne inanıyor; tüm imkanlarımızla Diyanet İşleri Başkanlığımızın da çağrısına özen göstererek boykot ürünlerini kullanmıyoruz" diye konuştu.

Yüce, İsrail meşneişi ürünlere karşı boykotun genişletilmesi için tüm vatandaşlara destek çağrısı yaptı. - SAKARYA