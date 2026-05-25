Sakarya'da Kurban Bayramı öncesi berberlerde yoğun mesai

Sakarya'da Kurban Bayramı öncesi vatandaşların tıraş talebi nedeniyle berberlerde yoğunluk yaşanıyor. Birçok işletme randevu sistemine geçerken, berberler gece geç saatlere kadar çalışıyor.

Sakarya'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, vatandaşların bayram tıraşı talebine yetişmeye çalışan berberlerde yoğunluk yaşanıyor.

Bayrama bakımlı girmek isteyen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk sebebiyle kentteki birçok işletme randevu sistemine geçti. Sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan berberler, artan taleplere cevap verebilmek için gece geç saatlere, hatta sabaha kadar müşterilerine hizmet veriyor.

İşletmeci Zeki Çakal, bayram yoğunluğunun yaklaşık bir hafta önceden başladığını belirterek, "Mesai saatlerimiz uzuyor. Sabah 08.00'de dükkanı açıyoruz, gece 01.00 ya da 02.00'a kadar mesaimiz devam ediyor. Bu yoğunlukta bazı özel müşterilerimiz olabiliyor, gece il dışından gelen müşterilerimiz olabiliyor. Tatlı bir yoğunluk, tatlı bir telaş. Böyle olması gerekiyor. Her bayram hemen hemen aynı, Kurban Bayramı ile Ramazan Bayramı biraz farklı olabiliyor. Ramazan Bayramında daha sıkışık oluyoruz. Normal bir günde 10 tıraş yapıyorsak, 10 randevu alıyorsak, bu bayram zamanları 20-25 randevuya kadar çıkıyor. Verdiğimiz randevu sayısı arttığı için zaman dilimleri de düşüyor. Müşterilerde ona göre kendilerini ayarlıyorlar" dedi.

"Sabaha kadar çalıştığımız oluyor"

Yoğunluğa yetişmek için gece geç saatlere kadar çalıştıklarına dikkati çelen Fetih Köse ise "Bu bayram önü geçen Ramazan Bayramı kadar yoğunluk yok. Birde resmi tatil olduğu için cuma gününden herkes şehir dışına çıkmaya başladı. Tabii gelenler de oluyor. 5 kişi çalışıyoruz, yetişmeye çalışıyoruz. Gece çok geç gelenler oluyor, çok erken gelenler oluyor. Bir şekilde yoğunluğu atlatmaya çalışıyoruz. Bu günlerde sabaha kadar çalıştığımız oluyor" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
