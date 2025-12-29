Uluslararası Suriye ve Türk İş Adamları Derneği (SAİB) ilk genel kurulunu gerçekleştirdi

Gaziantep merkezli "Uluslararası Suriye ve Türk İş Adamları Derneği (SAİB)", ilk genel kurulunu düzenleyerek yeni yönetimini belirledi. Genel kurulda, Muhammed Ganim SAİB Genel Başkanı olarak seçildi.

Özel bir otelde düzenlenen genel kurula dernek üyeleri ve davetliler katıldı. Kurulda, sanayinin tanınmış Türk ve Arap iş insanları da yer aldı. Dernek, Türkiye ve Suriye arasındaki ticareti artırmayı hedefliyor ve 2026 yılına kadar Şam ve Halep başta olmak üzere çeşitli yatırımlar için çalışmalar yapmayı planlıyor. Genel Başkan Muhammed Ganim, yaptığı konuşmada birlik mesajı vererek Suriye'deki mevcut duruma değindi.

2011 yılından bu yana süregelen zulüm ve kayıpların yaşandığını ifade eden Ganim, 2024 yılında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet El-Şara'nın liderliğinde Suriye'nin gerçek sahiplerine geçişinin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Ganim, "Şimdi hedefimiz Suriye'nin yeniden barış içinde yaşaması. Şam ve Halep gibi şehirler yeniden ayağa kalkmaya başladı, yaralar sarılıyor ve hayat normale dönüyor," diyerek, dernek olarak yeniden yapılanma sürecinde yer alacaklarını vurguladı.

Önümüzdeki dönemde Türkiye ile Suriye arasında ticareti canlandırmak, yatırımları artırmak ve iş dünyasına yeni fırsatlar sunmak amacıyla önemli adımlar atmayı planladıklarını belirtilen Ganim, "Suriye'nin yeniden inşasında hem insani hem de ekonomik anlamda güçlü bir rol üstlenmek için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Dernek kurulumunda destek veren iş insanlarına ve sanayicilere teşekkür eden Ganim, "SAİB Derneği, hem bölgeye hem de ülkemize değer katacak. Suriye'nin yeniden doğuşunda Gaziantep'in imzası olsun" ifadelerini kullandı.

Muhammed Ganim, 1986 doğumlu olup Gaziantep'te faaliyet gösteren Enova Shoes firmasının sahibidir. - GAZİANTEP