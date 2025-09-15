Sağlıkta Hak Sendikası Başkanı Gödekmerdan: Memur ve Emeklilerin Umudu Kırıldı

Sağlıkta Hak Sendikası Genel Başkanı İlim Gödekmerdan, Memur ve emeklilerin toplu sözleşme masasında sendikalara olan umudu ve güveninin büyük yara aldığını söyledi.

8'nci dönem 16 yıldır yapılan toplu sözleşme toplantıları sonrasında memur ve emekli için ücretlerinde iyileştirme yapılmadığını ifade eden Başkan Gödekmerdan, "Memur ve emeklilerin uzun zamandır beklenti içinde olduğu sorunları çözüm üretilmeden belirsiz bir tarihe ertelenmiş alt üst ilişkisi içindeki ücret dengesizliği açılmış aynı iş farklı statü farklı ücret ekseninde mesafe açılmış söz verilen vaatler tutulmamış, hakeme gitmeyin çağrılarına rağmen, kandırılmış amir baskısı altında sendikal özgürlük gasp edilmiş memur ve emekliler en sonunda yaşadığı travmanın etkisiyle derin bir sessizliğe bürünmüştür. Memur ve emekliler bu toplu sözleşme masasında sendikalara olan umudu güveni büyük yara almıştır" dedi.

3 bin 600 ek gösterge sözünün masada konuşulmadığını belirten Başkan Gödekmerdan açıklamasını şöyle sürdürdü; "Yarım asırdır çözüm bekleyen yardımcı hizmetler sınıfının lafı bile olmamıştır.

Emeklilere söz verilen bugün 20 bin liraya ulaşmış seyyanen zammın esanesi bile olmamıştır. 1 güne 17 yıl çalışmak zorunda kalan ve kademeli emeklilik bekleyen milyonların sesi duyulmamıştır. Bayram ikramiyesinin memurlara verilmesi, gelir vergisinin yüzde 15 sabitlenmesi, enflasyon farklarının aylık verilmesi, teknik meslek Kanunu'nun çıkarılması, 10 yıl hizmeti olan devlet memurlarına yeşil pasaport verilmesi gibi yüzlerce sorunlardan bir tanesi dahi çözülmemiştir. Şimdi şunu kazandık bunu aldık şöyle başardık diyorlar. Memurlar şoktadır bir şok da parti sendikalarına memurlar yaşatmalıdır. Yoksulluk sınırı üzerinde ücret talebi varken, açlık sınırına doğru itilen memurların açlık sınırı altında temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan emeklinin 3 harfli marketlerde 3 kuruşa çalıştırılan gençlerin kursağından kısan annenin beli ve boynu bükülen babanın hakkı için yapacağımız çok işimiz var, Koşacağımız çok yolumuz var, söyleyeceğimiz çok söz var. Milleti yaşat ki devlet yaşasın düsturu ile önce millet öznesiyle buluşan milyonlar olacağız." - ERZURUM