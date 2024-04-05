Sağlık-Sen, 'Dayanışma Vakti' projesiyle üyelerine eğitim ve sosyal yardım desteği sunuyor

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Genel Başkanı Mehmet Faruk Doğan, "Kadim zimem geleneğini günümüze taşıdık. Üyeden gelen üyeye gider anlayışıyla başlattığımız 'Dayanışma Vakti' projesi ile Ramazan ayı içerisinde üyelerimize eğitim ve sosyal yardım desteği sunuyoruz" dedi.

Sağlık-Sen, Ramazan ayında yardımlaşma ve dayanışmayı geliştirmek, zimem geleneğini yaygınlaştırmak amacıyla "Dayanışma Vakti" projesini başlattı. Proje çerçevesinde Ramazan boyunca ihtiyaç önceliğine göre üyelere eğitim ve sosyal yardım desteği sağlanıyor. Başlattıkları sosyal sorumluluk projesiyle ilgili bilgi veren Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, "Tarihimiz nice dayanışma örnekleriyle dolu. Biz de kadim zimem geleneğini günümüze taşıdık. Üyeden gelen üyeye gider anlayışıyla başlattığımız 'Dayanışma Vakti' projesi ile Ramazan ayı içerisinde ihtiyaç önceliğine göre üyelerimize eğitim ve sosyal yardım desteği sunuyor, sosyal sendikacılığı yeni ufuklara taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Projenin tüm Türkiye'de etkin biçimde uygulandığını söyleyen Doğan, şunları kaydetti:

"Bu toprağın rengini bilmeden, sesine kulak vermeden ve tarihini bilmeden bu millete hizmet edemezsiniz. Tarihimize baktığımızda dayanışmanın pek çok örneği var. Sendika olarak biz de kadim bir geleneğimiz olan 'zimem defteri kapatma' yani veresiye defteri kapatma geleneğinden esinlenerek vefa borcumuzu ödemeye çalışıyoruz. Ramazan ayı boyunca devam eden projemizde belirlenen kriterlere uyan üyelerimize eğitim ve sosyal yardım desteği sağlıyoruz." - ANKARA