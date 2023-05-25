Safranbolu'da Geleneksel Türk Çocuk Oyunları Yarışmaları

Safranbolu Belediyesi, çocukların unutulmaya yüz tutan oyunları öğrenmesini sağlamak amacıyla Geleneksel Türk Çocuk Oyunları Yarışması düzenledi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin yalnız bırakmadığı çocuklar, yarışma boyunca gönüllerince eğlendi. Değişik yaş guruplarında düzenlenen halat çekme, sandalye kapma, çuval yarışı, mendil kapmaca, deve cüce gibi eski oyunların oynandığı etkinlikte çeşitli ödüller de verildi.

Etkinlik sonrası bir açıklama yapan Belediye Başkanı Elif Köse, "Bizim çocukluğumuzda keyifle oynadığımız ancak yeni neslin bilmediği unutulmaya yüz tutmuş geleneksel Türk oyunlarını Safranbolu Belediyesi Beden Eğitimi Öğretmenleri tarafından düzenlenen bir etkinlikle gerçekleştirdik. Bundan sonra da 6 – 13 yaş gurubundaki çocuklarımıza bu tür oyunları oynatarak hem biraz teknolojiden uzak tutmak, sosyalleşmeyi öğretmek ve keyifli vakit geçirmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Görüyoruz ki hem çocuklar hem de aileler çok mutlu" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ 100 İDİ 200'Ü AŞKIN ÇOCUĞUMUZ GELDİ"

Etkinlikte 100 çocuğun katılımını hedeflediklerini belirten Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "200'ün üzerinde çocuğumuzla bir aradayız. Ben onların böylesine mutlu olduklarını gördükçe, çok daha mutlu oluyorum" dedi.