Saadet Partisi'nden MİLKAY Fabrikası Yangınına Geçmiş Olsun Mesajı

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Organize Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangında zarar gören MİLKAY fabrikası için geçmiş olsun dileklerini iletti.

Altun açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Geçtiğimiz ayki basın toplantımızda, Organize Sanayi Bölgesi'nde olması ihtimal yangınlara karşı itfaiyelerin köpük veya gazlı şekilde müdahale etmek yerine yalnızca su ile müdahale etmesinin faydasının olmadığını ve bunun ciddi riskler barındırdığını ifade etmiştik. Ayrıca, yangın yönetmeliklerinin uygulanmadığı fabrikalarda üreticilere destek olunarak yangına karşı gerekli önlemlerin alınmasının zaruri olduğunu dile getirmiştik. Bugün MİLKAY fabrikasında yaşanan elim olay, bu uyarılarımızın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Temennimiz, bu tür acıların tekrar yaşanmaması için gerekli düzenlemelerin ivedilikle hayata geçirilmesidir."

Saadet Partisi İl Başkanı Altun, yangından etkilenen işçilere, fabrika yönetimine ve tüm sanayi camiasına geçmiş olsun dileklerini yineleyerek, üretimin ve iş güvenliğinin korunmasının ülke için hayati önem taşıdığını vurguladı. - KAYSERİ