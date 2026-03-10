Rize Direniş Grubu İsrail'i Protesto Etti... "Siyonistler Uzun Yıllara Yayılmış Planlarla Dünyayı Felakete Sürüklüyorlar"

HABER: Gençağa Karafazlı

(RİZE) – Rize Direniş Grubu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına destek verdiği öne sürülen bir yemek zinciri şubesinin önünde protesto eylemi gerçekleştirdi. Grup üyeleri, İsrail ve ABD'nin Gazze ile İran'a yönelik saldırılarını protesto ederek, yurttaşları söz konusu yemek zincirini boykot etmeye çağırdı.

Kendilerini "Rize Direniş Grubu" olarak adlandıran grubun çağrısıyla Rize kent merkezindeki Çarşı AVM'de faaliyet gösteren yemek zinciri şubesinin önünde toplanan eylemciler, yaptıkları basın açıklamasıyla ABD ve İsrail'in saldırılarını protesto etti.

Grup üyeleri, "Kıyamete kadar boykot!", "Katil destekçisi defol", "Ey zalimler yenileceksiniz! ve cehenneme sürüleceksiniz!", "Almazsak ölmeyiz, alırsak ölecekler! Boykot ürünü alma, zulme ortak olma" yazılı pankartlarla tepkilerini dile getirdi.

Grup adına basın açıklamasını Abdulsamed Turan okudu. Turan, konuşmasında ekonomik boykotun bir tercih değil, insani bir zorunluluk olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bugün burada bir araya gelişimizin sebebi basit bir protesto değildir. Bugün burada toplanmamızın sebebi sadece bir markayı eleştirmek de değildir. Burada bulunmamızın nedeni çok daha derindir. Soykırıma açık desteğini ilan eden markalardan birine karşı boykot nöbeti başlatmak için toplanmış bulunmaktayız. Bu boykot nöbeti bir öfke hareketi değildir. Bu boykot nöbeti bir linç kültürü de değildir. Bu boykot nöbeti bilinçli bir vicdan hareketidir. Çünkü bizler biliyoruz ki bu mücadele kısa vadeli değildir. Günübirlik tepkilerle değil, süreklilik içeren bir bilinçle yürütülmelidir. Çünkü siyonist yapılar uzun yıllara yayılmış planlarla dünyayı felakete sürüklemeyi amaçlıyor. Dünya üzerindeki en büyük tehditlerden birinin artık siyonizm olduğu su götürmez bir gerçektir. Bu gerçekle yüzleşmek ve buna göre bir pozisyon almak bir tercih değil, zorunluluktur. Soykırımcı ve kana susamış bir yapı varken bu duruma kayıtsız kalamaz, hiçbir şey olmamış gibi hayatımıza kaldığımız yerden devam edemeyiz. Eğer üzerimize düşeni yapmazsak, hayat boyu utanç içinde yaşayacak ve bunun vebalini de yüklenmiş olacağız. Bu mücadelenin ekonomik cephelerinden biri de boykottur. Bu bilinç, bizi siyonist markaları boykot etme sorumluluğuyla karşı karşıya bırakmaktadır. Bu boykot, ilhamını iki buçuk yıldır onurlu bir direniş sergileyen Filistin halkından almaktadır. Kararlılığımızı ise neredeyse hiçbir imkanı olmadan, büyük bir iman ve azimle direnen Gazzelilerden alıyoruz."

"Vicdan sahipleri tarihin doğru tarafında yer almalı"

Hayata düşman bu siyonist oluşum yalnızca Gazze'de soykırım yapmakla kalmıyor; sadece çocukları ve masumları öldürüp şehirleri yerle bir etmiyor. Aynı zamanda uluslararası hukuku da yok ediyor, uluslararası kurum ve kuruluşları etkisiz hale getiriyor ve geleceğe dair umutları da ortadan kaldırıyor.İşte böyle kritik bir dönemeçte bu gidişe dur diyebiliriz. 'Biz böyle bir düzende yaşamak istemiyoruz, bu düzeni reddediyoruz' diyen vicdan sahibi insanlar olarak burada bir duruş sergiliyoruz. Peygamber Efendimizin de işaret ettiği üzere, haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Siyonizm kirli emellerini gerçekleştirmeyi sürdürürken biz buna seyirci mi kalacağız? Hatta buna paramızla katkı mı sağlayacağız?

Siyonist yapı, oluşturduğu küresel markalar ve finansal sistem üzerinden dünyayı kontrol etmektedir. Yani aslında bir hamburger satın alırken sadece bir yemek yemiş olmuyorsunuz; aynı zamanda o markanın temsil ettiği ekonomik sisteme de katkıda bulunmuş oluyorsunuz.

Bugün dünya artık sadece askeri güçle kontrol edilmiyor. Dünya, ekonomik güçlerle şekilleniyor ve bu finansal sistemdeki birçok kritik nokta siyonist yapılar tarafından tutulmuş durumda. Buradan tüm vicdan sahiplerine sesleniyorum: Gelin tarihin doğru tarafında yer alalım. Çünkü vicdan ayağa kalkarsa zulmün sesi bastırılır."

Kaynak: ANKA