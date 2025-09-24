Rize'de Balıkçılar Kafes Balıkçılığına Karşı Nöbet Tutuyor

HABER: Gençağa Karafazlı

(RİZE)- Rize'nin Pazar ilçesinde balıkçıların, Kuzuoğlu Grup'un liman açıklarında kurmak istediği kafes balık çiftliğine karşı bir aydır sürdürdükleri nöbet devam ediyor. Şirketin balık çiftliği için denizde faaliyet yürütmesi üzerine balıkçılar, teknelerle 9 saatlik eylem yaptı. Bir kadın balıkçı, "7 aylık torunumla burada nöbet tutuyorum. Neden köyü perişan ettiler. Bu insanların elinden ekmeği alınıyor" dedi.

Rize'nin Pazar ilçesinde balıkçılar, dün sabah erken saatlerde Kuzuoğlu Grubu, Günvak 1, Günvak 2 'ye ait teknelerin kafes balık çiftliği için malzeme, çapa ve şamandıra indirmeye çalıştığını fark ederek denizde 9 saat süren bir direniş başlattı. Açık denizde gerçekleşen eyleme CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı da destek verdi.

"Can ve mal güvenliğine zarar vermeden süreci götürmeliyiz"

Balıkçıların tepkisi üzerine Pazar Kaymakamı Hamza İnam, jandarma ve sahil güvenlik önlemleri aldırarak balıkçılarla görüştü. İnam, "Süreçle alakalı idari yargı devam ediyor. Yürütmeyi durdurma kararı verilmediği için işlem sürüyor. Ancak iptal kararı çıkarsa her şey tamamen duracak. Vatandaşımız tepkisini gösterebilir, basın açıklaması yapabilir ama can ve mal güvenliğine zarar vermeden bu süreci götürmeliyiz" dedi.

"Türkiye tarihi bir mücadeleye tanıklık edecek"

Açık denizde açıklama yapan CHP'li Ocaklı, şunları söyledi:

"Şirket ve Devlet yetkililerini uyardıklarını vurgulayarak, "Şu anda tam da kafesin kurulmak istendiği yerdeyiz. Yaklaşık bin metre sahili var. Bu kıyılarda insanlar yüzüyor. Hemen yanında Rize Havalimanı var. Balıkçılar kendi yaşam alanlarını, ekmek teknelerini korumak için buradalar. Ama şirket, bütün uyarılara rağmen üç gemisiyle hukuksuz biçimde kafes balıkçılığı yapmaya çalışıyor. Dünyanın pek çok ülkesinde yasaklanmış olan bu yöntemin burada ısrarla yapılması anlaşılır değil. Balıkçılar devletin bütün mercilerine başvurdu ama yetkililer hala şirketin yanında. Telafisi mümkün olmayan bir iş bu. Eğer sürdürülürse bedenimizi koyacağız. Balıkçılar aileleriyle burada olacak ve Türkiye tarihi bir mücadeleye tanıklık edecek. Şirketi ve devletin yetkililerini tekrar uyarıyoruz. Bundan vazgeçin, yaptırmayacağız. Kafes balıkçılığı zaten bu ürünlerin ihraç edildiği ülkelerde yasak. Benim denizim kirlenecek, halkım aç kalacak, yolcum tehlikeye düşecek. Siz buna nasıl izin verirsiniz?"

Yaklaşık 9 saat süren eylemin ardından Kuzuoğlu Grubu'na ait tekneler bölgeden ayrılmak zorunda kaldı.

"Çocuklarımızın geleceğinin yeridir burası, konuşmak zorundayız"

Yaklaşık bir aydır balıkçı limanında çadırda nöbet tutarak direnen balıkçı kadın, "7 aylık torunumla burada nöbet tutuyorum, neden köyü perişan ettiler neden bizleri perişan ettiler, bu insanların elinden ekmeği alınıyor 'sesini çıkarma' diyorlar. Nasıl çıkarmayalım. Geleceğimizin çoluğumuzun çocuğumuzun yeridir burası. Sonuna kadar buradayız biz, ölümüne buradayız biz. Arkamızda duran herkesten Allah razı olsun" diye ifade etti.

"Göç mü edelim"

Diğer balıkçı kadınlar ise "Üretimimiz, ticaretimiz olmasa soframızda yemek olmaz. Teknelerimizi satıp evde mi oturalım? Göç mü edelim? Havaalanını yaptılar, şimdi de kıyıyı elimizden alıyorlar. Bu köyün başka geçim kaynağı yok. Çocuklarımızı nasıl okutacağız, biz ne yiyeceğiz?" sözleriyle tepkilerini dile getirdi.