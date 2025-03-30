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Ramazan Bayramı'nın İlk Günü İzmir'de Sessizlik Hakim

Ramazan Bayramı'nın İlk Günü İzmir'de Sessizlik Hakim
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İzmir'in Konak Kordonboyu, Ramazan Bayramı'nın ilk günü beklenmedik bir sessizliğe büründü. Dron ile havadan görüntülenen bölge, tatilcilerin Çeşme'yi tercih etmesiyle boş kaldı.

Ramazan Bayramı'nın ilk günü, İzmir'in kalbi konumunda olan Konak Kordonboyu boş kaldı. Kordon'daki bayram sessizliği havadan görüntülendi.

9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla birlikte İzmir'in merkez ilçelerinde sessizlik hakim oldu. Normal şartlarda günün her saati yoğunluğun yaşandığı Kordonboyu, sabah saatlerinde sessizliğe büründü. İzmir'in kalbi konumundaki sahil şeridinin boş kalması dikkatlerden kaçmazken bölgedeki sakinlik dron ile görüntülendi.

Tatilciler Çeşme'yi tercih etti

Öte yandan yerli ve yabancı tatilcilerin bayramda en çok tercih ettiği ilçe ise turizm cenneti Çeşme oldu. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte Çeşme'deki otel rezervasyonları yüzde 10 artarken, otel doluluk oranının ise yüzde 80'lere yaklaştığı öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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