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Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala berberlerde yoğunluk

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Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Çankırı'da faaliyet gösteren berber ve kuaförlerde yoğunluk oluşmaya başladı. Kuaför ve beerberler müşterilerini tıraş edebilmek gece saatlerine kadar mesai harcıyor.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala bayram traşı olmak isteyen vatandaşlar vatandaşlar berberler ve kuaförlerin yolunu tutmaya başladı. Saç ve sakal kesimi, yüz maskesi, saç bakımı gibi işlemler yaptırarak bayrama bakımlı girmek isteyen vatandaşlar için Çankırı'da faaliyet gösteren berberler de gece yarısına kadar mesai harcamaya başladı. Yaşanan yoğunluğa yetişmek isteyen kuaförler, gece yarısına kadar mesai yapıyor. Çankırı'da kuaförlük yapan Yücel Özaslan, yoğunluğun bayram namazına kadar devam etmesini beklediklerini söyledi.

"Bu yoğunluk bayram sabahı sabah ezanı okunana kadar devam eder"

Son bir haftadır randevulu olarak hizmet vererek yoğunluğa yetişmeye çalıştıklarını belirten Yücel Özaslan, "Son bir haftadır bayram yoğunluğu başladı. Randevulu bir şekilde müşterilerimizi çağırıyoruz. Ramazan ayı olduğu için sahur vaktine kadar hizmetimiz devam ediyor. İnsanlar bayrama hazırlanmak istiyor, biz de elimizden geldiği kadar hazırlıyoruz. Müşteriler berbere randevulu bir şekilde giderlerse biz de müşterilerimize daha sağlıklı bir zaman ayırabiliriz. Bu yoğunluk bayram sabahı sabah ezanı okunana kadar devam eder" diye konuştu.

Bayram traşı olan Faruk Battal da, "Bayram öncesi tıraşımı oldum. Randevu bir, iki gün önceden alınırsa daha iyi oluyor. Bence herkes erken randevu almalı" dedi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı Çankırı Kuaför Yerel Yaşam Ekonomi Güncel Haberler

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