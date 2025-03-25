Ramazan Bayramı Alışverişinde Fiyatlar Yüksek, Esnaf Şikayetçi

Haber: KEMAL ONUR ATALAY

(AKSARAY) - Ramazan Bayramı'na az bir zaman kala vatandaş lokum ve bayram şekeri alışverişine çıktı. Vatandaş yüksek fiyatlardan, esnaf ise satış yapamamaktan dert yandı. Pazarcı esnafı Ahmet Samancı, "Geçen seneye göre aman aman bir yükseliş yok, enflasyon oranında yüzde 20- 30 civarında bir yükselme var. Ama insanların gelir bütçeleri zayıf olduğundan satışlar da istenilen boyutlarda değil" dedi.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala rengarenk şeker ve lokumlar tezgahlardaki yerini alırken, bayram hazırlığına başlayan vatandaşları da bayram telaşı sardı.

Bayramda ağızları tatlandırmak, misafire ikram etmek için şeker ve lokum alışverişine çıkan vatandaşlar fiyatların yüksekliğinden, esnaf ise iş yapamamaktan şikayetçi.

Pazarcı esnafı Salih Çevik, "Kendimi bildim bileli pazar işleriyle uğraşıyorum. Pazarda gıda işiyle, şeker işiyle uğraşıyorum. Malum bayram geliyor. Biz de her sene olduğu gibi şekerlerimizi, lokumlarımızı dizdik. Vatandaşımıza kaliteli, ucuz şekerleri getirdik. Çikolatalı şekerler var. Vatandaş çok tercih ediyor. Çilekli, muzlu her çeşit şekerlerimiz var. Şekerlerimiz 100 ila 200 TL arasında değişmektedir. Lokumlarımız da 100 ile 150 TL aralığında değişmektedir" dedi.

"İşlerden memnun değiliz, pazar bitti"

Vatandaşın alım gücünün düştüğünü söyleyen Çevik, "Ama yine de vatandaşın alım gücüne göre şekerlerimizi piyasaya sürüyoruz. Doların artışı, yurt dışından gelen mallardaki artış, benzin, pancar artışı derken şeker pahalanıyor. Alım gücünün düşmesini de buna bağlıyorum, işlerden memnun değiliz. Eskisi gibi iş yok, pazar bitti. Geçen seneki fiyatlar aslında, çok da bir oynama yok, 20-30 TL sadece" diye konuştu.

Başka bir pazarcı esnafı Ahmet Samancı ise fiyatların anormal seviyede olmadığını söyleyerek, "Müşterilerin alabileceği fiyatlar, 100 liradan 300 liraya kadar şeker var. Her bütçeye uygun şeker var. Geçen seneye göre aman aman bir yükseliş yok, enflasyon oranında yüzde 20-30 civarında bir yükselme var. Ama insanların bütçeleri zayıf olduğundan satışlar da istenilen boyutlarda değil" ifadelerini kullandı.

"Şekerimi, lokumumu ve kolonyamı 600 TL'ye aldım"

Vatandaş Adem Üçkulak, "Fiyatlar normal, 150- 200 TL lokumlar. Şekerimi, lokumumu ve kolonyamı aldım. 3 kilo şekeri 450 TL'ye aldım. Bu fiyatlara marketten şeker alamazsın. Fiyatlar 250-300'den başlıyor. Şekerimi, lokumumu ve kolonyamı 600 TL'ye aldım diyebilirim. Pazar, marketlere göre uygun" şeklinde konuştu.