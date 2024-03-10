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Ramazan Ayının İlk Pideleri Tezgahlarda Yerini Aldı

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Bu gece ilk sahur ile başlayacak Ramazan ayının ilk pideleri tezgahlarda yerini almaya başladı. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde fırıncılar ilk Ramazan pidelerini çıkarırken, sade pide 15 TL, yumurtalı pide ise 20 TL'den satılmaya başlandı. Fırıncılar Ramazan boyunca vatandaşların yoğun ilgisini beklerken, pide ile birlikte göbü tabir edilen ekmek de çıkarılıyor. Ekmek fırını tezgahtarı Cengiz Yıldırım, Ramazan'ın ilk pidelerini çıkardıklarını belirtti. Yıldırım, 'Bu gece ilk sahurla birlikte Ramazan ayı başlıyor. Biz de ilk Ramazan pidelerimizi çıkardık. Sade pideyi 15 TL, yumurtalı pideyi ise 20 TL'den satıyoruz. Geçen yıl vatandaşların yoğun bir ilgisi vardı. Bu yıl ilgi bekliyoruz' dedi. - KARABÜK

Bu gece ilk sahur ile başlayacak Ramazan ayının ilk pideleri tezgahlarda yerini almaya başladı.

Ramazan ayının vazgeçilmezi olan pide tezgahlarda yerini aldı. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde fırıncılar ilk Ramazan pidelerini çıkarırken, sade pide 15 TL, yumurtalı pide ise 20 TL'den satılmaya başlandı. Fırıncılar Ramazan boyunca vatandaşların yoğun ilgisini beklerken, pide ile birlikte göbü tabir edilen ekmek de çıkarılıyor.

Ekmek fırını tezgahtarı Cengiz Yıldırım, Ramazan'ın ilk pidelerini çıkardıklarını belirtti. Yıldırım, "Bu gece ilk sahurla birlikte Ramazan ayı başlıyor. Biz de ilk Ramazan pidelerimizi çıkardık. Sade pideyi 15 TL, yumurtalı pideyi ise 20 TL'den satıyoruz. Geçen yıl vatandaşların yoğun bir ilgisi vardı. Bu yıl ilgi bekliyoruz" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cengiz Yıldırım Safranbolu Karabük Ekmek Gastronomi Yerel Yaşam Ekonomi Güncel Haberler

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