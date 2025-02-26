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Ramazan Ayında Hurma Satışları Artış Gösterdi

Ramazan Ayında Hurma Satışları Artış Gösterdi
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Bursa'daki çarşı ve pazarda Ramazan ayı ile birlikte hurma tezgahları açıldı. Kilosu 200 ile 400 lira arasında değişen 15 çeşit hurma, iftar ve sahur alışverişi için yoğun talep gördü. Esnaflar, vatandaşları güvenilir tezgahlardan alışveriş yapmaları konusunda uyarıyor.

Ramazan ayı ile özdeşleşmiş hurma tezgahta yerini aldı. Çarşı pazara akın eden insanlar yoğunluk oluşturdu.

On bir ayın sultanı olan Ramazan ayı ile özdeşleşmiş hurma, Bursa'daki çarşı ve pazarda yerini aldı. Kilosu 200 ile 400 lira arasında değişen hurma, 15 çeşidiyle tezgahları süsledi. İftar ve sahur alışverişi yapmak için çarşıya akın eden insanlar kapalı çarşı esnafının yüzünü güldürdü. Daha çok kahvaltılık ürünler tercih eden vatandaşlar Ramazan için alışveriş yaptı.

Hurma alırken günübirlik satıcılardan değil sürekli alışveriş yapılabilecek tezgahlardan alınmasını belirten Tuzpazarı esnafından Orhan Çağlayan, "Ramazan ayının yaklaşmasıyla sofraların vazgeçilmezi iftariyelik hurmalar tezgahlara indi. Fiyatlar Kudüs ve Medine hurması olarak değişiyor. Kudüs hurması daha iri ve yumuşak. Medine hurması ise orta yumuşak ve sert olarak değişiyor. Medine hurması yaşlılar ve çocuklar için şifa niyetine tüketiliyor. Kudüs hurması da sofralara görsellik katmasıyla dikkat çekiyor. Kudüs hurması 200 ile 400 lira arasında değişiyor. 200 liralık hurma 400 liralık hurmaya göre kötü değildir. Sadece boyut ve kıvırcık veya kabuklu olarak ayırdığımız için fiyatları farklı. Medine hurmaları da transfer maliyeti sebebiyle fiyatları biraz daha pahalı. Medine hurmaları daha değerli o yüzden fiyatları böyle oynuyor. Ramazan ayına az bir süre kala vatandaşın ilgi ve alakası istediğimiz gibi olsa da Ramazan'a son 2 gün daha fazla artacağını düşünüyoruz. Vatandaşların hurma alırken dikkat etmesi gereken en önemli nokta günübirlik esnaflardan değil, haftanın yedi günü memnuniyet ve şikayetlerini iletebileceği yerlerden almalı" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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