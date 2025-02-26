Bankacılık işlemlerine büyük değişiklik! Yüzü tespit edilemeyen ATM'den para çekemeyecek

ATM'lerde yeni dönem! Kameralar tanımazsa para çekilemeyecek
Ekrem İmamoğlu'nun 'sahte diploma' soruşturmasında Başsavcılıktan açıklama

Başsavcılıktan İmamoğlu'nun diplomasına ilişkin yeni açıklama
İmamoğlu'nun diploması iptal edilirse belediye başkanlığı da düşer mi?

Diploması iptal edilirse belediye başkanlığı da düşer mi?
Erdoğan, İmamoğlu, Yavaş! İşte 3 isim arasında yapılan anketten çıkan sonuç

Son ankette Erdoğan ikisine de rakip oldu! Çıkan sonuç enteresan

Ramazan Ayı Öncesi Fahiş Fiyat Denetimi

Ramazan Ayı Öncesi Fahiş Fiyat Denetimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı, Ramazan ayı öncesi Gimat Toptancılar Sanayi Sitesi'nde fahiş fiyat ve zam denetimleri gerçekleştirdi. Üretici ile tüketici arasındaki tedarik kanalları takip edilirken, restoran menülerindeki fiyatlar da kontrol edildi.

Ticaret Bakanlığınca Ankara'daki Gimat Toptancılar Sanayi Sitesi'nde Ramazan ayı önceci fahiş fiyat ve zam denetimi yapıldı.

Ticaret Bakanlığı, Ramazan ayı öncesi üreticiden tüketiciye tedarik kanallarının takip edilmesi, kayıt dışı işlemlerin tespiti ve tarımsal ürün piyasalarında gerçekleşen fiyat artışlarını takip etmek için toptancı işletmeleri mercek altına aldı. Gimat Toptancılar Sanayi Sitesi'nde gerçekleştirilen denetimde, müfettişlerce müstahsil makbuzları, giriş çıkış belgeleri ve faturalar incelendi. Ürünlerin hale giriş ve çıkış fiyatları arasında fahişlik olup olmadığı değerlendirildi.

Öte yandan ekipler, restoran menülerindeki fiyatları da inceledi. Menüde yazan fiyatın kasada aynı şekilde çıkıp çıkmadığı kontrol edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Suç makinesi yakalandı! 12 yıl boyunca bakın nasıl kaçmış
img

Dünyanın en büyük uçağını uçurdu
img

Köprüde çırılçıplak intihar girişimi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'tan dünyayı ayağa kaldıran Gazze videosu

Trump'tan skandal video! Hayalindeki Gazze'yi görücüye çıkardı
Mehmet Ali Erbil hakkında 3 yıl hapis talebi! Aylık geliri dudak uçuklattı

Mahkemeden Mehmet Ali Erbil'i yıkan hapis talebi
Sözün bittiği yer! İsrail askerleri, öldürdükleri Filistinliyi vahşi köpeklere yedirdi

İnsan insana bunu nasıl yapar? Görüntüyü izlerken kanınız donacak
MasterChef Ayşe Ekiz'in değişimini görenler gözlerine inanamadı

Ayşe Ekiz'in değişimini görenler gözlerine inanamadı
Köprüde çırılçıplak intihar girişimi

Köprüde çırılçıplak intihar girişimi
Mauro Icardi ve yeni sevgilisi tanınmamak için maske takıp İstanbul'u gezdi

Tanıyabildiniz mi? Bütün İstanbul'u böyle gezdi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.