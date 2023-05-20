Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Pursaklar'da coşku dolu 19 Mayıs şöleni

Pursaklar'da coşku dolu 19 Mayıs şöleni

Yerel Haberler

Ankara Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde coşkuyla kutlandı.

Ankara Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde coşkuyla kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Pursaklar Belediyesi PYM Tiyatro Atölyesindeki tiyatro öğrencileri tarafından hazırlanan Keşanlı Ali Destanı tiyatro gösterisi ve Gençlik Korosu etkinlikleri ile coşku ile kutlandı.

Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde düzenlenen kutlama törenine Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, öğrenciler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

"Eğitimden kültüre, sanattan spora büyük başarılara imza atan gençlerimizle geleceğimiz güven altında"

Tiyatro gösterisi ve Gençlik Korosu öncesi açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Bizim gençlerimiz harika işler çıkarıyor. Hayal ettik, çok emek verdik ve bugünleri gördük. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda PYM Tiyatro ekibimizin Keşanlı Ali Destanı oyununu seyrettik. Bütün gençlerimizi ve onları oyuna hazırlayan öğretmenimizi tebrik ediyorum. Eğitimden kültüre, sanattan spora büyük başarılara imza atan gençlerimizle geleceğimiz güven altında. Başarılarınız daim olsun gençler" dedi.

Başkan Ertuğrul Çetin'in konuşmalarının ardından gerçekleştirilen Keşanlı Ali Destanı tiyatro oyunu ve Gençlik Korosu etkinlikleri seyircilerin büyük beğenisini kazanırken, dakikalarca ayakta alkışlandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Kemal Atatürk Pursaklar 19 Mayıs Gençlik Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title