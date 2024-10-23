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PTT'nin 184. Yıl Dönümü Balıkesir'de Etkinliklerle Kutlandı

PTT'nin 184. Yıl Dönümü Balıkesir'de Etkinliklerle Kutlandı
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Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT), 184. kuruluş yıl dönümünü Balıkesir'de çeşitli etkinliklerle kutladı. Ali Doğan, 184 numaralı gişe numarasını alarak kutlamalara katıldı ve PTT Başmüdürü Suat Öztürk'ten anma pulu albümü hediye aldı.

Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın (Ptt) 184. kuruluş yıl dönümü Balıkesir'de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Kızına burs hesabı açtırmak için Ptt'nin kuruluş yıl dönümüyle aynı rakamları taşıyan 184 gişe numarasını alan Ali Doğan'a Başmüdür Suat Öztürk tarafından PTT anma pulu serisi olan bir albüm hediye edildi.

PTT'nin 184. yıl dönümü Balıkesir'de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Balıkesir PTT Başmüdürü Suat Öztürk Türk posta tarihine değindiği açıklamasında, "23 Ekim 1840 tarihinde Posta Nezareti olarak Osmanlı Devleti içerisinde iletişim ve haberleşmeyi sağlamak üzere kurulan PTT AŞ, günümüzde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı olarak ülkemizin dört bir yanında, geniş hizmet ağı ile posta, kargo, lojistik, filateli ve e-ticaret gibi birçok sektörde vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için hizmetlerini sunmayı sürdürüyor. Şirket hizmetlerine ek olarak; sportif faaliyetlere destek veriyor, sosyal ve kültürel hayatın gelişmesine de katkı sağlıyor. PTT olarak Balıkesir İlimiz genelinde en gelişmiş mahallerle, en ücra köşelerde yaşayan vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın refahını esas alan bir anlayışla hizmet kalitemizi geliştirmek için çalışıyor, yaygın hizmet ağımızla faaliyetlerimizi sürdürüyor ve aynı zamanda global bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen bir yaklaşımı benimsiyoruz. İl genelinde hizmetlerimizi yürüten ve Şirketimizin bu günlere gelmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Siz değerli basın mensuplarına da PTT'nin 184. kuruluş yıldönümüne gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi.

SGK prim ücretini yatırmak için merkez şubesine gelerek PTT'nin kuruluş yıl dönümüyle aynı rakamları taşıyan 184 numaralı gişe numarasını alan Ali Doğan'a Başmüdür Suat Öztürk tarafından anma pulu serisi olan bir albüm hediye edildi. 184. müşteri sıra numarası alan Ali Doğan, üniversiteyi kazanan kızına bursluluk hesabı açtırmak için geldiğini belirterek, "Ptt'nin 184 yılı olduğunu bilmediğini ve bundan sonra unutmam mümkün değil. Müdürü Bey ve basın mensuplarının ilgisi karşısında hayretimi gizleyemedim. Verilen hediyeler için Suat Beye ve PTT'ye teşekkür ederim. 184. yılınız kutlu olsun" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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