PTT Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Postacı Yürüyüş Yarışması Türkiye Finali Hakkari'de yapıldı

Ptt Genel Müdürlüğünce düzenlenen 52'nci Postacı Yürüyüş Yarışması Türkiye Finali Hakkari'de yapıldı.

Hakkari Bulvar Caddesi'nde start veren yürüyüş; saygı duruşu, İstiklal Marşı ve halk oyunları gösterisi ile başladı. Burada konuşan Hakkari Valisi Ali Çelik ise sevginin, hoşgörünün ve dağların şehri Hakkari'de güzel bir etkinlik düzenlendiğini belirterek, "Yaklaşık 200 yıldır devam eden kurumun 52. Postacı Yürüyüşü Yarışması Türkiye Finali Hakkari'de yapıldı. 500 postacının katıldığı yarışmalar sonucunda finale kalan 84 postacımız final yarışması için Hakkari'ye tercih ettiler. PTT Genel Müdürü ve çalışanlarına şükranlarımız sunuyorum" dedi.

PTT Genel Müdürü Hakan Gülten de, doğa harikası olan Hakkari'de 52. Postacı Yürüyüşü Yarışması Türkiye Finalini yaptıklarını söyledi. Gülten, "200 yıllık posta teşkilatımız; devletimizin birçok noktasında, savaşta, afette, pandemi döneminde görev almıştır. Bu görevi yapanlar yarışıyor. 7 bölgede yaptığımız yarışmanın birincileri buradalar. Buradaki birincileri belirleyip Balkanlardaki postacı yarışmasına göndereceğiz" dedi.

Yarışmaya 7 bölgeden 549 kişi arasında yapılan seçmeler sonucunda final etabına kalan 52 erkek ve 32 kadın postacı katıldı. Yarışmada dereceye girenlere plaketleri takdim edileceği belirtildi. - HAKKARİ