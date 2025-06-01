Prizren'de Bunar Festivali'nde Rafting Coşkusu

Prizren'de Bunar Festivali'nde Rafting Coşkusu
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Kosova'nın Prizren şehrinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Bunar Festivali kapsamında, yaklaşık yüz sporcu Akdere Nehri'nde şambrel ile rafting yaparak kıyasıya bir mücadele verdi. Festival, su sporu yarışlarının yanı sıra konserler ve çevre temizliği etkinlikleriyle de zenginleştirildi.

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde bu yıl 21'incisi düzenlenen "Bunar (Pınar) Festivali" çerçevesinde sporcular şambrel ile rafting heyecanı yaşadı.

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde rafting heyecanı yaşandı. Prizren şehrinde bu yıl 21'incisi düzenlenen "Bunar (Pınar) Festivali" çerçevesinde sporcular şambrel ile rafting yaptı. Yüze yakın sporcu Akdere Nehri'nde kamyon ve traktör şambrellerini kullanarak kıyasıya yarıştı. Yarışmacılar birinci olabilmek için Akdere'nin serin sularında zorlu bir mücadele verdi. Yarış, Prizren'in tarihi Şadırvan merkezindeki Taşköprü'de kurulan bitiş çizgisine kadar devam etti. Su sporu yarışını izleyenler arasında Kosova yanı sıra Avrupa ve Balkanların farklı kentlerinden gelenler yer aldı.

Festival çerçevesinde rafting yarışının yanı sıra konserler ve Akdere Nehri'nin çevresinde temizlik etkinlikleri de gerçekleştirildi. - PRİZREN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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