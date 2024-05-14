Posof Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde Tekvando Kuşak İmtihanı

Posof Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki tekvando sporcuları birinci dönem kuşak imtihanı yoğun katılımla yapıldı.

Posof Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi Salonu'nda yapılan kuşak imtihanında sporcuların dışında veliler de büyük bir heyecan yaşadı.

Antrenör Yunus Bakan eğitimindeki sporcuların imtihanına ilçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erhan Yılmaz ve tekvando milli hakem ve antrenörü Halil İbrahim Ataman da jüri olarak görev yaptı.

Sınav sonucunda başarılı sporculara aldıkları derecelere göre kuşakları verildi. - ARDAHAN