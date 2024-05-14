Üye Girişi
Haberler

Posof Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde Tekvando Kuşak İmtihanı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Posof Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki tekvando sporcuları birinci dönem kuşak imtihanı yoğun katılımla yapıldı. Antrenör Yunus Bakan eğitimindeki sporcuların imtihanına ilçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erhan Yılmaz ve tekvando milli hakem ve antrenörü Halil İbrahim Ataman da jüri olarak görev yaptı. Sınav sonucunda başarılı sporculara aldıkları derecelere göre kuşakları verildi.

Posof Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki tekvando sporcuları birinci dönem kuşak imtihanı yoğun katılımla yapıldı.

Posof Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi Salonu'nda yapılan kuşak imtihanında sporcuların dışında veliler de büyük bir heyecan yaşadı.

Antrenör Yunus Bakan eğitimindeki sporcuların imtihanına ilçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erhan Yılmaz ve tekvando milli hakem ve antrenörü Halil İbrahim Ataman da jüri olarak görev yaptı.

Sınav sonucunda başarılı sporculara aldıkları derecelere göre kuşakları verildi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Halil İbrahim Ataman Erhan Yılmaz Gençlik Posof Spor Yerel Spor Güncel Haberler

Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum

Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum

 Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar

Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar

 Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor! 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek

Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor! 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek

 Merkez Bankası Başkanı'ndan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak

Merkez Bankası Başkanı'ndan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title