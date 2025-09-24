Polonya'da İş Adamından Düşük Doğum Oranına Karşı Yenilikçi Proje

Polonya'da iş adamı Wladyslaw Grochowski, sahibi olduğu otellerde hamile kalan konuklara vaftiz ve doğum günü kutlamaları için ücretsiz salon temin edeceklerini duyurdu. Grochowski ayrıca önümüzdeki 5 yıl boyunca çocuk sahibi olacak şirket çalışanları ile kendi inşaat firmasından ev satın alacak kişilerin, çocuk sahibi olmaları durumunda da çiçeği burnunda ebeveynlere 10 bin zloti (yaklaşık 115 bin TL) ödül vereceklerini belirtti.

Polonyalı iş adamı Wladyslaw Grochowski, ülkesindeki düşük doğum oranını artırmak amacıyla 5 yıl süreli bir kampanya başlattı. Bünyesinde 23 otel ile inşaat şirketlerini barındıran Arche Group'un sahibi Wladyslaw Grochowski, otellerinde konaklarken hamile kalan konuklarına otellerinde vaftiz töreni ve doğum günü kutlamaları için ücretsiz salon temin edeceklerini duyurdu. "Arche Nesli" adı verdikleri program kapsamında bebek çeyiz seti ve bebek arabaları da vereceklerini belirten Grochowski, programdan yararlanabilmek için ebeveynlerin kendilerine bağlı otellerden herhangi birinde kaldıklarını kanıtlamaları ve bebeğin otelde kaldıkları tarihten sonraki 300 gün içinde dünyaya gelmesi gerektiğini söyledi.

Şirket çalışanları ve ev satın satın alana 10 bin zloti

Polonyalı iş adamı, şirket çalışanları ile kendilerinden ev satın alacak müşteriler içinse kesenin ağzını açtı. Grochowski, önümüzdeki 5 yıl içerisinde tüm şirket çalışanları ile oturmak amacıyla Arche Group'un yaptığı evlerden satın alacak müşterilere doğacak her çocuk için bir kereye mahsus 10 bin zloti (yaklaşık 115 bin Türk lirası) ödeyeceklerini bildirdi. Sosyal medya hesabından iş dünyasını ülkesindeki olumsuz demografik eğilimi durdurmayı amaçlayan programlarla toplumsal sorunlara daha güçlü şekilde dahil olmaya çağıran Grochowski, ayrıca her doğacak çocuk için Zamek Janow Podlaski, Palac i Folwark Lochow'da dikilecek ağaçlardan oluşacak parklar kuracaklarını söyledi.

Nüfus azalıyor

Polonya İstatistik Kurumu GUS, Aralık 2024 sonu itibarıyla ülke nüfusunun bir önceki yıla göre 157 bin azalarak 37.49 milyon olduğunu açıkladı. Aynı dönemde gerçekleşen doğum sayısı ise 252 bin ile İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en düşük seviyeye indi. Doğum sayısı 2023'te yaklaşık 272 bin, 2022'de ise yaklaşık 306 bin olarak açıklanmıştı. - VARŞOVA