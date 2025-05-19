Polislerden Gençlere Bayram Klipli Kutlama

Erzincan'da polisler, gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı hazırladıkları kliple kutladı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşılan klipte, polislerin her zaman gençlerin yanında olduğu vurgulandı.

Klipte, Erzincan'ın tarihi ve doğal güzellikleri eşliğinde gençlerin spor aktiviteleri ve bayram coşkusu yansıtılıyor. Emniyet mensuplarının yer aldığı görüntülerde, bayramın ruhuna uygun olarak birlik ve beraberlik mesajları veriliyor.

Sosyal medyada video, kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi. - ERZİNCAN