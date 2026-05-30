Bayramın 4. gününde Pendik ve Kartal sahillerinde yoğunluk

Pendik ve Kartal sahil şeridinde bayramın 4. gününde vatandaşlar aileleriyle birlikte sahillere akın etti. Cumartesi Pazarı'nda da hareketlilik yaşandı.

Pendik ve Kartal sahil şeridinde bayramın 4. gününde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Bayram tatilinin son günlerine yaklaşılırken vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren sahil hattına gelerek aileleriyle birlikte vakit geçirdi. Kahvaltı yapan vatandaşlar, çocuklarıyla oyun oynarken aynı zamanda Adalar manzarasının ve temiz havanın tadını çıkardı.

Vatandaşların bir kısmı ise Pendik sahilinde kurulan Cumartesi pazarında alışveriş yaparak bayram tatilini değerlendirdi. Sahil hattında gün boyu hareketlilik yaşandı.

Alican Bağrıyanık, "Bayram tatili güzeldi, aileleri ziyaret ettik, bayramlaştık. Bugün bayramın dördüncü günü. İnsanlar yavaş yavaş geri dönmeye başladı. Sahile geldik, bugün de kahvaltı yapalım dedik. Hava hafif serin ama güzel, temiz bir hava var. Karşı tarafta Uludağ'ın eteklerinde karlar görünüyor. Adalar manzarası da çok güzel. Kalabalık bir ortam var, insanlar çocuklarıyla oynuyor, geziyor. Güzel bir manzara eşliğinde kahvaltı yapıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı