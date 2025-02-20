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Pendik'te Kar Eğlencesi: Araç Kaportasında Kaydılar

Pendik'te Kar Eğlencesi: Araç Kaportasında Kaydılar
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İstanbul'da etkili olan kar yağışı, Pendik'te gençlerin eğlenceli anlarına sahne oldu. Bir grup genç, araç kaportasıyla kayarak karın tadını çıkardı.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı, Pendik'te eğlenceli görüntülere sahne oldu. Araç kaportasıyla kayan bir grup genç, karın tadını doyasıya çıkardı.

İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürürken, vatandaşlar da karın tadını doyasıya çıkarıyor. Pendik'te bir grup genç karın keyfini sıra dışı bir şekilde yaşadı. Araç kaportasıyla kayan gençlerin o anları eğlenceli görüntülere sahne oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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