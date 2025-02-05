Pazaryeri Kaymakamı esnafı ziyaret etti

Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, ilçe esnafını gezerek yaşanılan sıkıntıları dinledi.

Bilecik'in Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, ve Pazaryeri İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul ile çevrede ki esnafları tek tek gezerek vatandaşların dertlerini dinledi. Daha sonrasında ise esnaflarla bir araya gelen Kaymakam Kahraman ve Oğul, yaşanılan sorunların çözümü konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. - BİLECİK