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Pazaryeri Kaymakamı esnafı ziyaret etti

Pazaryeri Kaymakamı esnafı ziyaret etti
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Bilecik'in Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, esnafları ziyaret ederek sorunlarını dinledi ve çözüm yolları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, ilçe esnafını gezerek yaşanılan sıkıntıları dinledi.

Bilecik'in Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, ve Pazaryeri İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul ile çevrede ki esnafları tek tek gezerek vatandaşların dertlerini dinledi. Daha sonrasında ise esnaflarla bir araya gelen Kaymakam Kahraman ve Oğul, yaşanılan sorunların çözümü konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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