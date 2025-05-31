Pazarın Neşesi: İsmail Kır

Pazarın Neşesi: İsmail Kır
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki sosyete pazarında hem pazarcılık yapan hem de şarkı söyleyip oynayarak herkese neşe saçan İsmail Kır, pazarın maskotu oldu. 62 yaşındaki Kır, neşesiyle alışveriş yapmayı eğlenceli hale getiriyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki pazarın renkli siması, hem ekmeğini kazanıyor hem de şarkı söyleyip oynayarak herkese neşe saçıyor.

Onikişubat ilçesindeki sosyete pazarında pazarcılık yapan 62 yaşındaki 3 çocuk babası İsmail Kır, hem ekmeğini kazanıyor hem de şarkı söyleyip oynayarak herkesin yüzünde tebessüme sebep oluyor.

Sosyete pazarının maskotu olduğunu belirten Kır, "Kahramanmaraşlıyım. Sosyete pazarında meyve ve sebze satarken türkü söyleyip, halay çekiyorum. Neşemden dolayı bana deli diyorlar. Özellikle ilk defa görenler yadırgıyorlar. Ben buranın neşesiyim. Ben olmazsam buranın neşesi olmaz" dedi.

"Oyun oynamadan duramıyorum"

Sözlerine devam eden pazarcı, "Pazar da meyve ve sebzeyi en ucuz veren benim. Ben ne dersem herkes onu yapıyor. Mesela maaliyeti 100 lira olan malzemeye ben 60 lira diyorum ve birçoğu 60 liraya indiriyor. Oyun oynamazsam duramam, neşem yerine gelmez ben buranın neşesiyim" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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