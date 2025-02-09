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Pazarcılık Yapan Mezun: Sedat Yeşilfidan'ın Başarı Hikayesi

Pazarcılık Yapan Mezun: Sedat Yeşilfidan'ın Başarı Hikayesi
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Amasya Üniversitesi mezunu Sedat Yeşilfidan, Bursa'da pazarcılık yaparak mezuniyet sürecinden sonra iş bulma zorluklarını aşmayı başardı. Eğitimini aldığı iletişim becerilerini kullanarak müşterileriyle iyi ilişkiler kuran Yeşilfidan, pazarcılık mesleğinde sevdikleriyle birlikte çalışmanın önemini vurguladı.

Amasya Üniversitesi Merzifon Meslek Yüksekokulu Gazetecilik ve Habercilik Bölümünden 2019'da mezun olan Sedat Yeşilfidan, yıllardır Bursa'da pazarcılık yapıyor.

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Altınşehir Pazar Yeri'ndeki tezgahta mevsim yeşillikleri ve farklı sebze ürünleri satan Yeşilfidan, müşterileriyle ilişkilerinde eğitimini aldığı iletişimin inceliklerini kullanıyor. Ürünlerini en iyi şekilde tanıtarak daha fazla sebze ve yeşillik satmaya çalışan Yeşilfidan, hem pazarcı hem de müşteriler tarafından seviliyor. İyi ilişkiler kurması dolayısıyla sabit müşteriler edinen Yeşilfidan, işini severek yürüttüğünü söyledi. Amasya Üniversitesi Merzifon Meslek Yüksekokulu Gazetecilik ve Habercilik Bölümünden 2019'da mezun olduğunu anlatan Sedat Yeşilfidan, o günden beri pazarcılık yaptığını kaydetti. Mezun olduğunda bazı yerlere başvuruda bulunduğunu ancak kabul edilmediğini dile getiren Yeşilfidan, "Özel sektör malum yeni mezunsunuz iş bulmanız zor. Devlet deseniz iltimas olmadan girebilmeniz neredeyse imkansız. En verimli yer ticaret dedik ve pazarcı olduk. Zor meslek pazarcılık ama başladık ve gidiyoruz. En iyisini getirmeye çalışıyorum pazar yerine. Kendi tüketmeyeceğim malı ne alırım ne satarım. Müşterilerim de bilirler beni" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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