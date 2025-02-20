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Pazarcılar Kar Altında Halay Çekerek Eğlendi

Pazarcılar Kar Altında Halay Çekerek Eğlendi
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İstanbul Küçükçekmece'de yağan karın keyfini çıkaran pazarcılar, halay çekerek eğlenceli anlar yaşadı.

İstanbul Küçükçekmece'de pazarcılar yağan karın altında halay çekerek gönüllerince eğlendi.

İstanbul'da kar yağışı yer yer etkisini artırarak devam ediyor. Megakentin bir çok noktası beyaza büründü. Küçükçekmece Kanarya Perşembe pazarında da çadır açan pazarcılar karın tadını çocuklar gibi eğlenerek çıkardı. Yağan kar altında halay çeken Pazarcılar gönüllerince eğlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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