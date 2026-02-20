Pazara Giden Vatandaş: "2 Bin Lirayla Pazara Çıkıyoruz Temel İhtiyaçlarımızın Yarısını Alamıyoruz"

(ISPARTA) - Haber : Gökdeniz CAN

Isparta'da pazarda vatandaş da esnaf da artan hayat pahalılığı karşısında alım gücünün düştüğünü söyledi. "2 kilo yerine 1 kilo alınıyor" diyen esnaf, satışların zayıfladığını belirtirken, vatandaş ise "Temel ihtiyaçlarımızın yarısını alamıyoruz" sözleriyle yaşanan geçim sıkıntısını dile getirdi.

Isparta'da pazar yerlerinde ekonomik tablo tezgahlara da yansıyor. ANKA Haber Ajansı'na konuşan vatandaş ve esnaf, alım gücündeki düşüşün günlük yaşamı doğrudan etkilediğini söyledi. Pazarda portakal satan bir esnaf, "Çok kötü. Bunu biz biliyoruz çünkü. Eskisi gibi değil yani. Akşamları çok kötü şeyler görüyoruz. Mesela attığımız çürükleri, parçalanmış sebze ve meyveleri topluyorlar. Biz üzülüyoruz tabii ki" dedi. Başka bir esnaf ise satışların azaldığına dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Alım gücü aslında normal olması lazım. Biraz zayıf. Satışlar da zayıf. Yani fiyatlar ucuz. Aslında bir şey yok. Yani satılmıyor. Sadece milletin alım gücü az. Yani atıyorum 2 kilo alıyor, 1 kilo alıyor. Nasıl yiyorlar, nasıl götürüyorlar? Araç olmuyor diyorlar, götüremiyoruz diyorlar. Yani satışlar zayıf. Millet aslında alması lazım. Bu fiyatlar çok pahalı fiyatlar değil. Salatalık 150 lira, portakal 25 lira. Millet portakal yemiyor mesela."

"4 - 5 çocuğu olanları düşünürsek daha vahim bir durum"

Pazarda alışveriş yapan bir vatandaş, "Çok kötü gerçekten. 2 bin lirayla pazara çıkıyoruz temel ihtiyaçlarımızın yarısını alamıyoruz maalesef. Velev ki biz üç kişiyiz. Ben, hanım ve bir çocuk. 4 çocuğu, 5 çocuğu olanları düşünürsek eğer bu daha vahim bir durum. Onun için özellikle devlet yetkililerin bunu da düşünmeleri gerekir diye düşünüyorum. Umarım düşünüyorlardır. Pek de zannetmiyorum" dedi.

Bir başka vatandaş ise fiyat artışlarının nedenlerine ilişkin değerlendirmede bulunarak, "Yani pazarlardaki alım gücü genellikle pahalı. Bunun iki sebebi var. Bir tanesi hava şartları. Biliyorsunuz birçok yeri sel bastı, seralar yıkıldı. Dolayısıyla fiyatlarda biraz yükselme oldu. Bir de enflasyona bağlı artışlar var. Bir üçüncüsü de maalesef bizim insanlarımızın fırsatçılığı. Bu hoş bir şey değil ama maalesef görüntü bu. Bundan tabii tüketiciler olarak memnun değiliz. Vatandaşımızın, özellikle satışlarımızın biraz daha vicdanlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

"Çok fazla kazancımız yok"

Pazarda tezgah açan bir kadın esnaf ise üretim maliyetlerine dikkat çekerek, "Bizde üretim zor oluyor. Yem pahalı, saman pahalı. Kendi emeğimiz karşılamıyor. Zaten alıcı da pahalı alamıyoruz. Kazancımız yok, gelirimiz diyorlar. Bir emekli maaşıyla geçiniyoruz diyorlar. Biz de bir şey diyemiyoruz. Uygun şekilde veriyoruz" dedi.

Bir diğer esnaf ise, "Alternatifli bir çalışma sistemimiz var. Yani bizi tercih etmese diğer alışveriş merkezlerini tercih ediyor insanlar. Az da olsa karnımızı doyuruyoruz çok şükür. Ama tabii beklentimiz daha yüksek. Ticaret yapıyoruz sonuçta vergimiz var. Akabinde bir aile geçiniyor, iki tane işçim var, onlar da aynı tezgahtan ekmek parasını kazanıyor. Zor şartlarımız. Neticede akmasa da damlıyor sistemi. Yani çok fazla kazancımız yok bu aralar" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA