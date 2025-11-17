Haberler

Patnos'ta Kış Hazırlıkları Hızlandı

Güncelleme:
Ağrı'nın Patnos ilçesinde vatandaşlar, yaklaşan kış öncesi yakacak hazırlıklarını hızlandırarak odun istiflemeye başladı. Kırsal kesimde yaşayanlar, soba ve taş fırınlarda kullanılacak odunları yaz aylarında temin edip kurutuyor. Yerel halk, kış hazırlığını ekonomik bir tedbir olarak değerlendiriyor.

Patnos'ta yaklaşan çetin kış öncesi vatandaşlar yakacak hazırlıklarını hızlandırarak odunlarını istifliyor.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde vatandaşlar, yaklaşan kış öncesi yakacak hazırlıklarını hızlandırdı. Evlerin bahçelerinde ve yol kenarlarında özenle yığılan odunlar, kış mevsiminin yaklaştığını hissettiriyor.

Kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar, soba ve taş fırınlarda kullanılacak odunları yaz aylarında temin ederek güneş altında kurutuyor. Erken hazırlık sayesinde odunların hem daha verimli yanması hem de rutubetten korunması hedefleniyor. Yerel halk, istifleme çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Bölge sakinleri, kış hazırlığını hem zorunlu bir ihtiyaç hem de ekonomik bir tedbir olarak değerlendiriyor. Yakacak fiyatlarının artmasından etkilenmemek için stoklarını şimdiden tamamlayan vatandaşlar, sert kış şartlarına karşı önlem aldıklarını belirtiyor. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500
