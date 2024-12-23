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Patnos'ta Gençlere Spor Kıyafeti ve Malzeme Dağıtımı Yapıldı

Patnos'ta Gençlere Spor Kıyafeti ve Malzeme Dağıtımı Yapıldı
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Patnos Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, gençlerin sağlıklı bir yaşam sürmesi ve sporla iç içe bir gelecek inşa etmeleri için spor kıyafeti ve malzeme dağıtım töreni düzenledi. Törende Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fatih Alpaslan, sporun yaygınlaştırılması adına yapılan çalışmaların önemini vurguladı.

Gençlerin sağlıklı bir yaşam sürmesi ve sporla iç içe bir gelecek inşa etmeleri amacıyla, Patnos Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen spor kıyafeti ve malzeme dağıtımı töreni büyük bir katılım ile gerçekleştirildi.

Patnos Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fatih Alpaslan, törende öğrencilere spor malzemelerini bizzat takdim etti. Alpaslan, yaptığı açıklamada Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın misyonuna vurgu yaparak şu sözleri dile getirdi: "Sporun tabana yayılması ve yaygınlaştırılması adına çalışıyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin spor tesislerine ve gençlik merkezlerine katılımını artırarak sporu bir yaşam biçimi haline getirmelerini istiyoruz. Bu sayede daha sağlıklı bireyler yetiştirmek için elimizden gelen tüm gayreti göstermeye devam edeceğiz."

Patnos Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, gençlerin spora erişimini kolaylaştırmak ve sağlıklı bir nesil yetiştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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