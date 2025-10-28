Patnos'ta Cumhuriyet Koşusu Renkli Anlara Sahne Oldu

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında "Cumhuriyet Koşusu" gerçekleştirildi. Etkinlikte genç sporcular kıyasıya mücadele etti.

Patnos Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen koşuya genç sporcular yoğun ilgi gösterdi. Yarışma, renkli görüntülere ve rekabet dolu anlara sahne oldu.

Yarışmaların ardından dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi.

Törenin ardından konuşan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fatih Alpaslan, etkinliğe katkı sunan herkese teşekkür ederek, Cumhuriyetin 102. yıl dönümünde gençlerle bir araya gelmenin mutluluk verici olduğunu belirtti. - AĞRI