Patnos'ta Cumhuriyet Koşusu Renkli Anlara Sahne Oldu

Patnos'ta Cumhuriyet Koşusu Renkli Anlara Sahne Oldu
Güncelleme:
Ağrı'nın Patnos ilçesinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında genç sporcuların katıldığı 'Cumhuriyet Koşusu' büyük ilgi gördü. Etkinlikte dereceye giren sporculara kupa ve madalya verildi.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında "Cumhuriyet Koşusu" gerçekleştirildi. Etkinlikte genç sporcular kıyasıya mücadele etti.

Patnos Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen koşuya genç sporcular yoğun ilgi gösterdi. Yarışma, renkli görüntülere ve rekabet dolu anlara sahne oldu.

Yarışmaların ardından dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi.

Törenin ardından konuşan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fatih Alpaslan, etkinliğe katkı sunan herkese teşekkür ederek, Cumhuriyetin 102. yıl dönümünde gençlerle bir araya gelmenin mutluluk verici olduğunu belirtti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
