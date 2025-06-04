Patnos Esnafından Bayram Alışverişi Çağrısı

Patnos Esnafından Bayram Alışverişi Çağrısı
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Patnos Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifi Odası Başkanı Suat Taşdemir, Kurban Bayramı öncesinde yerel esnafı destekleme çağrısı yaptı. Taşdemir, bayram alışverişlerinin yerel esnaftan yapılmasının önemini vurgulayarak, esnafın toplumsal rolüne dikkat çekti.

Patnos Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifi Odası Başkanı Suat Taşdemir, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlara çağrıda bulundu. Patnos halkına bayram alışverişi çağrısı yapan başkan Taşdemir, "Bayram alışverişini her zaman yanında olan yerel esnafından yap" dedi.

Esnafın toplumun temel taşı olduğu vurgulayan Taşdemir, "Esnafımız, her zaman sizlerin yanında olan, veresiye defterini açan, 'gel bir bardak çayımı iç' diyerek samimiyetini esirgemeyen, düğününüzde, cenazenizde yanınızda olan kişidir. Mahallemizi, sokağımızı kollayan yerel esnafımıza sahip çıkma zamanıdır. Geleneklerimize bağlı olacak şekilde; Bayram hazırlıkları için alıverişlerimizde en doğru tercih ve adres yerel esnaf ve sanatkarlarımız olmalıdır. Bayram alışverişlerimizi merdiven alt geçici üreticilerden değil, ihtiyaçlarımızı bilen, güvendiğimiz, yeri geldiğinde aile bağlar ve ahilik kültürü ile bağlı olduğumuz yerel esnaflarımızdan yapmamız son derece önemli. Kurban alimi ve kesiminde yetkili satış ve yerleri tercih etmek ve dini vecibelere uygun bir şekilde kurban kesimleri için isinin ehli olan Birliğimize bağlı odalarımızın üyesi kasap esnafımızın tercih edilmesini öneriyoruz. Bu vesileyle tüm İslam aleminin, esnaf ve sanatkarlarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramın barışa kardeşliğe ve dayanışmaya vesile olmasını temenni ederim." diye konuştu. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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