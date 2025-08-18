Paraşüt Pilotundan Zorunlu İniş: Soğukkanlılıkla Facianın Eşiğinden Dönüldü

Kayseri'de kullandığı paraşütün kumanda ipinin düğümlenmesi sonucu dağ yamacına zorunlu iniş yapan pilot, "Panikledim ama soğukkanlılığımı korudum" dedi.

Talas ilçesinde Ali Dağı'ndan havalanan pilot Emin Gürpınar yönetimindeki paraşütün sol kumanda ipi, kalkıştan bir süre sonra düğümlendi. Yolcusuyla beraber havada sorunu tespit eden Gürpınar, sakinliğini koruyarak, düğümlenen ipi açmaya çalıştı. Kalkış yaptığı tepeye sert bir iniş yapan pilot, muhtemel bir faciayı önledi.

Yaşadığı olayı anlatan yamaç paraşütü pilotu Emin Gürpınar, geçtiğimiz günlerde Ali Dağı'nda bir arkadaşımla gerçekleştirdiğim yamaç paraşütü uçuşu esnasında kalkışımızın hemen ardından sol kumanda ipimde bir düğüm oluştu. Bu durum beni havada panikletti ama aldığımız eğitimler neticesinde soğukkanlılığımı koruyarak müdahale ettim. Uçuş güvenliğini riske atmamak adına arkadaşımı bu durumdan haberdar etmedim. Arkadaşımın ve benim sağlığımız iyi. İnişimiz biraz sert oldu ama sağ salim gerçekleştirdik" dedi. - KAYSERİ